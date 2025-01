Le Ginestre al Comune dopo 30 anni 

Il comune di Siniscola vince un contenzioso ultra decennale con un privato e il campeggio comunale “Le Ginestre” ritorna nella piena disponibilità del patrimonio comunale di Siniscola. A darne annuncio il sindaco Gian Luigi Farris che parla di svolta importante per il territorio. «Questo risultato ha finalmente posto fine ad un contenzioso che ha segnato la storia dell’area per oltre tre decenni - dice il primo cittadino - Grazie al lavoro degli uffici competenti, il bene è stato finalmente restituito alla collettività. Questo traguardo non è solo il risultato di un’azione legale, ma anche di una visione politica volta a valorizzare il patrimonio locale». Il campeggio, situato nella suggestiva pineta di Mandras, tra Santa Lucia e Capo Comino, è un’area di straordinario valore paesaggistico. Il contenzioso era iniziato nel 1994, in seguito alla dichiarazione di inefficacia della convenzione stipulata con un privato 14 anni prima. Nonostante un tentativo di risoluzione tramite un atto di transazione tra le parti firmato nel 2013, il mancato rispetto degli accordi ha reso impossibile una conclusione immediata della vicenda. «Abbiamo già delineato alcune prospettive per il futuro del campeggio. Oltre alla riapertura come struttura ricettiva - prosegue Farris - puntiamo a farne un centro di servizi per il territorio».

