“Le geometrie del caso”: Carolina Melis a Ulassai 

Aperta al pubblico nel Museo Camuc di Ulassai la mostra “Le geometrie del caso”, curata dallo storico dell’arte Marco Peri, che propone un dialogo tra le opere dell’artista e designer Carolina Melis e di Maria Lai.

In questa mostra, “Le geometrie del caso” di Carolina Melis dialogano con l’universo espressivo di Maria Lai, creando uno spazio di relazione inedito. L’accostamento tra le opere non è solo un confronto visivo, ma un invito a scoprire risonanze concettuali attraverso giochi di assonanze e contrasti. Carolina Melis, artista italo-danese nata a Cagliari, unisce arte, artigianato e design contemporaneo. Ha studiato coreografia e animazione alla Central Saint Martins di Londra e ha lavorato con marchi internazionali, realizzando cortometraggi e video musicali. Le sue opere sono state esposte in spazi prestigiosi come il Victoria & Albert Museum e il Palais de Tokyo. Il cortometraggio “Le Fiamme di Nule” (2010) segna il suo ritorno in Sardegna, esplorando la tradizione tessile locale.

RIPRODUZIONE RISERVATA