Le gemme urbane finite nell’oblio 

Ci sono angoli, piazze, edifici della città che restano vivi nella memoria degli oristanesi ma sono trascurati, se non addirittura fossilizzati. Il caso di scuola: l’ex carcere di piazza Manno. La casa circondariale dopo il trasferimento, dieci anni fa a Massama, è rigorosamente chiusa dal Demanio. «L’abbiamo chiesta tante volte ma la risposta è sempre stata la stessa: serve allo Stato. Vorrebbero utilizzarla come sede dell’Agenzia delle Entrate ma il mio parere è sempre stato negativo – ha detto il sindaco Massimiliano Sanna - Ho proposto in alternativa di acquisire il palazzone incompiuto in via Pietri che mi risulta costi meno di 500mila euro ma non mi sembra che la proposta sia stata ben accolta. Io sarò sempre contrario a trasferire uffici pubblici nell’ex reggia di Eleonora, al centro della città, con evidenti problemi di traffico e di parcheggi».

Oristano ovest

A ovest dello scheletro di via Pietri, c’è l’epicentro della Oristano che vive nel ricordo degli anziani e non solo: i giardinetti e i due edifici affiancati, il serbatoio dell’acqua potabile e il lavatoio, progettati dall’ingegner Edoardo Busachi. Di fronte ai due edifici, in epoca fascista, vennero realizzati i giardinetti pubblici “San Martino”. Da anni sono affidati a un operatore esterno che cura l’ordinaria manutenzione, il finanziamento per le opere straordinarie di 150mila euro non si capisce dove sia finito. «Il giardinetto, il lavatoio e il deposito dell’acqua fanno parte del piano di Oristano ovest. Saranno perciò recuperati e affidati ad associazioni di volontariato e culturali, il lavatoio è già della Pro Loco» precisa il sindaco Sanna. Anche l’edificio rimasto a metà e destinato ad ospitare il Provveditorato agli studi e poi la sede universitaria appartiene alla memoria non per storia ma per il tempo trascorso, meglio perso nello spreco di soldi e opportunità. Progetto del 1984, 40 anni fa. Mutuo di 4 miliardi di vecchie lire. Nel 1983 l’impresa fallisce e il cantiere si blocca. Il commissario Torrente l’ha messo in vendita ma nessuno se lo fila

In centro

Palazzo Paderi, piazza Eleonora. Edificio nobile nella piazza più nobile della città: chiuso. In attesa che Comune e Asl, proprietaria, definiscano il passaggio. Chiuso anche, salvo brevi parentesi per la Sartiglia, il palazzone Arcais di via Dritta. «Sarà la sede regionale del museo Giudicale di cui si parla da tanti anni. I lavori per la catalogazione dei reperti procede, siamo in attesa dell’appalto per attrezzare le sale espositive» precisa il sindaco Massimiliano Sanna. E ancora l’ex carcere militare, dietro la stazione ferroviaria. Ospiterà il polo di aggregazione e servizio delle imprese nonché gli uffici della Confartigianato che riserverà una parte al settore della ceramica. «I lavori sono a buon punto» assicura il sindaco.