Le garanzie del ministro non convincono: «Con il decreto Draghi l’Isola senza tutela» 

Il dibattito si riapre. Il ministro dell’Ambiente ha rassicurato che l’impatto dell’eolico sulla Sardegna sarà coerente con la tutela del paesaggio. Il giorno dopo le rassicurazioni di Pichetto Fratin viene a galla l’inefficacia – e a farlo capire senza troppi fronzoli è proprio lo Stato – della legge aree idonee, diretta emanazione della moratoria sarda, dichiarata incostituzionale. In sostanza avverte Davide Fadda, del Presidio del Popolo sardo, «la Sardegna è rimasta senza scudo e il rischio di un pericoloso vuoto normativo è dietro l’angolo». La soluzione, tuttavia, ci sarebbe: «È la Pratobello», dice il sindaco di Orgosolo Pasquale Mereu, padre della legge di iniziativa popolare che l’estate scorsa ha raccolto 211mila firme. «Basilare è l’appiglio allo Statuto sardo che attribuisce alla Sardegna potestà esclusiva in materia urbanistica».

Grandi manovre

Intanto la Rete per la Pratobello segnala strani contatti sull’asse Cagliari-Roma. «Il ministro a parole rassicura, ma nei fatti attacca il territorio sardo, impugnando qualsiasi atto normativo regionale», dice Michele Zuddas, avvocato da sempre vicino ai movimenti per la Pratobello. «Non può passare inosservata l’ultima delibera regionale del 12 marzo 2025. La materia? Sempre quella del trasporto di energia, che prevede la realizzazione di nuove stazioni elettriche e il potenziamento dei raccordi in cavo alla Rtn, e se da un lato tali opere dovrebbero porre rimedio a disagi del passato, non è difficile capire che i maggiori beneficiari di questi accordi e della realizzazione di nuove infrastrutture siano i nuovi impianti da fonti rinnovabili e il loro potenziamento. Insomma, grazie alla distrazione dovuta all'attualità di temi politici nazionali e regionali, si rischia di perdere di vista come la speculazione energetica vada avanti a ritmi serrati. Spiace poter sembrare ripetitivo», chiude l’avvocato Zuddas, «ma l'unica soluzione è tornare alla volontà popolare manifestata con 211mila firme, ancor di più se si pensa allo spettro di incostituzionalità della legge civetta aree idonee».

La delibera

La delibera prevede nuove stazioni elettriche e il potenziamento dei raccordi in cavo tra Taloro-Fonni e Fonni-Aritzo, tra Taloro-Tuili, Ulassai-Goni e Perdasdefogu. E, anche se per un tratto riguardante Fonni fu chiesto un intervento per problemi legati alla rete, resta il fatto che l’invasione eolica e fotovoltaica è ormai disciplinata dal Decreto Draghi.

La Rete

Che la Pratobello sia un punto fermo per i Comitati lo ribadisce Davide Meloni, del gruppo di Uta: «La Pratobello 24 ha delle fondamenta solide legate allo statuto sardo», dice il giovane attivista. «Ora che la legge 20 scricchiola sarebbe democraticamente giusto sedersi in un tavolo e discuterne pacificamente, uniamo le forze senza bandiere politica, rafforziamola ma senza snaturarla nel suo essere. La Pratobello è la prova vivente di democrazia popolare pacifica, perché ha unito un popolo come quello sardo spesso frammentato da diverse ideologie politiche: usiamola come scudo per proteggere la Sardegna».

La richiesta

L’appello è scontato: «La proposta di legge di iniziativa popolare deve essere portata subito in Consiglio regionale». Dalla sentenza della Corte Costituzionale si intuisce il peso dell'assenza di un piano energetico sardo per la transizione, ovvero lo strumento attraverso cui la Regione autonoma gestisce competenza condivisa con lo Stato in materia energia, e quindi indirettamente anche l'entità degli impatti», spiega.«Questo, assieme alla competenza esclusiva in materia urbanistica, che è il cuore giuridico della Pratobello». Ancora una volta, l'indicazione della Corte suggerisce che l'autonomia non si invoca, ma si dovrebbe esercitare, perché in caso contrario vince sempre lo Stato.Potrebbe essere inoltre l'occasione per raccogliere altri eventuali contributi finora disattesi o sottovalutati.Insomma, apriamo al ragionamento condiviso, perché è evidente che ancora non abbiamo trovato la quadra, e per farlo serve l'aiuto di tutti».

Il monito

Ma il Presidio del Popolo sardo avverte: «Un fatto è certo», tuona Gian Franco Cau. «Non possiamo andare avanti con il Decreto Draghi. La tutela della Sardegna viene prima di tutto».

