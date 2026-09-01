Le ganasce fiscali sono in arrivo 

La giungla della tassa sui passi carrabili si fa più fitta: in arrivo nuovi avvisi di ganasce fiscali per chi non ha pagato, ma c'è anche chi è stato “graziato” con la prescrizione delle cartelle che risalgono a otto anni fa. Quindi c'è chi ha pagato perché convinto che si dovesse fare, o per il timore delle sanzioni e del fermo amministrativo dell'auto, e chi non deve invece un euro al Comune. Si naviga praticamente a vista in questo groviglio calato come un macigno sulle tasche dei carboniensi dal 2023. Nei mesi scorsi erano iniziati ad arrivare i preavvisi delle ganasce fiscali per chi non aveva versato la tassa relativa al 2018 e 2019. E alcuni fermi sono anche già stati messi in atto.

Il tributo

La tassa nasce durante il precedente mandato M5S sia per i possessori del passo carraio sia per gli abusivi. Ma per un'interpretazione mai chiarita, con l'avvallo del Comune la società che gestisce i tributi ha iniziato ad applicarla tre anni fa anche a migliaia di cittadini che non hanno mai chiesto il servizio, tuttavia ne sono stati considerati di fatto come beneficiari perché, davanti al proprio giardino, hanno il cordolo ribassato del marciapiede. La tassa (dai 50 ai 150 euro) varia in base ai diversi regolamenti (Cosap-Cup) in vigore nel corso degli anni: le annualità 2018-19 hanno riguardato i non possessori della concessione, cioè coloro che non hanno voluto il passo davanti a casa, il 2020 è stato azzerato dal Covid, il '21 è stato recuperato in un secondo momento e riguarda i possessori del passo, il '22 abbraccia possessori e non, dal '23 in poi marcia indietro del Comune e tributo applicato solo ai possessori. Ad alcuni cittadini che hanno disatteso l'ultimo avviso per il 2018-19 sono arrivate le ganasce fiscali. Si ritrovano a pagare anche anziani con pensioni minime, privi di garage, quindi costretti a spendere gran parte del vitalizio per il tributo di un servizio non chiesto.

Le notifiche

In consegna anche gli avvisi del fermo amministrativo che scatterà fra 30 giorni, riguardano anche chi non ha pagato l'annualità 2022. Ma si scopre ora che non tutti i cittadini ritenuti tassabili dovranno metter mano al portafogli: alcune pratiche 2018-19 sarebbero state lavorate oltre il limite della prescrizione (quindi non recapitate a domicilio) perché sottoposte a verifica anagrafica. Ad alcuni è così capitato di recente di volersi ravvedere all'ultimo istante ma, in tabaccheria col modulo di versamento, hanno scoperto che il tributo era decaduto. «Quanto accade attorno a questo servizio a domanda individuale dai più non richiesto - sostiene la consigliera comunale di Fratelli d'Italia, Daniela Garau - è emblema dell'iniquità portata avanti da questa amministrazione: non sarà mai troppo tardi se in autotutela il Comune bloccherà tutto».

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