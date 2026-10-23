Le Gallerie Ormus rinascono con l’arte 

«Le Gallerie Ormus un tempo erano un luogo di incontro, shopping e svago. Ora sono diventate il simbolo del degrado». Sono le parole di Antonio Orione, figlio dell’impresario che oltre sessant’anni fa ne rese possibile la realizzazione su progetto dell’architetto milanese Giulio Minoletti. Oggi le gallerie simbolo di San Benedetto, tra via Sant’Alenixedda e via Dante, cercano nuova vita attraverso l’arte. E a voler restituire dignità a questi spazi è proprio Antonio Orione: «Interamente rivestite in marmo, le gallerie erano state concepite come un luogo in cui passeggiare, fare acquisti e trascorrere il tempo libero anche nelle giornate di pioggia. Negozi e ristoranti animavano gli spazi che oggi versano in uno stato di abbandono, tra sporcizia, incuria e insicurezza». Per invertire la rotta, Orione ha affidato all’associazione Asteras, presieduta da Ivana Salis, un progetto di riqualificazione che parte dall’arte urbana.

I temi

Grazie al festival Urban Fest sono già stati realizzati tre murales: il primo lo scorso anno dall’artista Crisa, gli altri due quest’anno da Riccardo Mussone e Sara Abad. «Il tema delle opere è l’inclusività», racconta Abad. «In queste gallerie erano già stati previsti degli spazi destinati alle opere d’arte, circa 12, di diverse dimensioni. Per ora ne abbiamo realizzate tre», spiega Salis. Ma la strada è ancora lunga: «Non basteranno 3 murales per cambiare il volto di questi spazi che mio padre realizzò oltre sessant’anni fa. Il degrado, nel tempo, ha preso il sopravvento», evidenzia ancora Orione.

I timori

Una situazione confermata da una residente che vive da 42 anni in un appartamento con ingresso nella galleria: «Un’amica che abitava qui se n’è andata. troppi pericoli. Io esco soltanto di giorno». «Servirebbero telecamere e una migliore illuminazione», sottolinea Orione. Secondo Salis, a determinare il progressivo abbandono sono state «la crisi economica e l’incuria». Intanto l’associazione Asteras porta avanti interventi di arte urbana anche a Sant’Elia, dove un altro artista vincitore di Urban Fest sta realizzando un grande murale. Le Gallerie Ormus, un tempo considerate un esempio architettonico tanto da diventare oggetto di studio, provano così a ripartire dalla bellezza. Tre murales non possono cancellare decenni di degrado, ma rappresentano un primo segnale di rinascita. Una sfida che, per ora, procede senza il coinvolgimento del Comune.

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