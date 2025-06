Le gallerie chiuse imprigionano Sarrabus e Ogliastra 

Viaggiare dall’Ogliastra verso Cagliari è un’odissea. Le gallerie da ripristinare e i conseguenti ritardi dovuti a cause di forza maggiore rallentano la viabilità e contribuiscono a far lievitare lo stato di isolamento in cui versa l’Ogliastra. Negli ultimi giorni a costringere gli utenti della strada a transitare a passo di lumaca ci sono pure i lavori nella galleria di Quaddazonis, tra Cardedu e Tertenia, dove ieri il traffico procedeva a senso unico alternato. Pietro Pittalis, coordinatore regionale di Forza Italia, presenterà un’interrogazione parlamentare per chiedere chiarimenti sugli interventi condotti da Anas, anche alla luce dello slittamento della riapertura della galleria Arexini, nel territorio di Muravera, ora prevista (forse) per metà giugno. «Tutti ritardi - precisa il deputato - che rischiano di pregiudicare la qualità del servizio turistico».

Il deputato

Pietro Pittalis è stato sensibilizzato sulla questione viabilità. Chi viaggia lungo l’asse Cagliari-Ogliastra si fa il segno della croce prima di salire in macchina. «Presenterò l’interrogazione per capire esattamente come si può intervenire per accelerare i lavori, che giustamente vanno fatti ma che si sarebbero potuti programmare in altri periodi dell’anno. Sicuramente non a ridosso dell’estate o comunque durante la stagione turistica». Pittalis avrebbe gradito un’azione di controllo della Regione. «Ma - puntualizza il deputato - vale per ieri e vale per oggi. La questione è critica e crea gravi disagi anche perché la stagione turistica è in corso».

Il sindaco

Salvatore Piu, primo cittadino di Muravera, è cresciuto a Lanusei. «So bene quali siano i disagi che stanno subendo gli ogliastrini», ammette il capo della maggioranza comunale. «Al di là dei turisti - afferma Piu - il problema più grande lo affrontano i residenti, costretti a fare il giro dell’oca e così non va bene». I tempi di riapertura della galleria Arexini si sono allungati dopo che Anas, a metà maggio, ha subito un furto di materiali dal cantiere: «Se avessero previsto servizi di vigilanza non sarebbe successo. Ora, essendo ottimisti, dobbiamo aspettare metà giugno per poter transitare nella galleria: siamo nelle mani dell’Anas, ma in generale vedo troppa disinvoltura».

«Dentro un recinto»

Paolo Stochino è responsabile regionale del dipartimento Lavori pubblici di Forza Italia e tra i referenti del partito in Ogliastra. Professione architetto, gli capita sovente di viaggiare per Cagliari. Come ieri. Un escavatore all’ingresso della galleria di Quaddazonis ha rallentato la circolazione che di primo mattino è diventata infernale. «Siamo in un recinto, tenuti in ostaggio dai lavori, in un versante e nell’altro. Verso Cagliari c’è una galleria bloccata da tempo, con cronoprogrammi e contratti non rispettati e non fatti rispettare dall’organo di controllo, verso Olbia abbiamo la provinciale 27, tra Tortolì e Villagrande, in uno stato di abbandono. Su questa strada manca anche la più basilare segnaletica, e la statale 389, da Lanusei a Nuoro, attende lavori da una vita. In Ogliastra siamo prigionieri».

Stochino parla di continuità territoriale interna: «Non possiamo parlare di mobilità marittima o aerea, perché prima di tutto dall’Ogliastra dobbiamo arrivare a porti e aeroporti, ma rivendichiamo una continuità stradale. Ricordiamoci che a Lanusei abbiamo ancora il punto nascita chiuso e le mamme devono viaggiare verso Cagliari e Nuoro».

