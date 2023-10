Le fronde degli alberi invadono i balconi 

Dopo via Lombardia ecco via De Gasperi.

Anche qui, a un tiro di schioppo da viale Marconi, i residenti non hanno bisogno di mettere vasi per abbellire i balconi. Il verde arriva direttamente dentro le case, a tutte le ore, costringendo a vivere con la luce accesa e a fare i conti con insetti e uccelli.

Gli alberi che erano stati potati radicalmente qualche tempo fa, da allora sono stati lasciati al loro destino e adesso le fronde cresciute a dismisura, senza potature invadono finestre e balconi. Tanto che gli operai che devono effettuare con urgenza il rifacimento di una facciata hanno inviato una lettera al Comune chiedendo un intervento urgente.

Il problema è sempre quello della piantumazione selvaggia di tanti anni fa che ha visto imbrigliare in piccole aiuole piante che poi seguono la loro regolare crescita che però non sempre è adatta all’ambito urbano. E non è l’unico caso.

Ci sono anche le piante in via Brigata Sassari che con le loro radici hanno sollevato i marciapiedi rendendoli impraticabili. In altre zone proprio per questo motivo le piante erano state abbattute. È il caso dell’ultimo tratto di viale Colombo davanti al comando della Polizia locale e delle vie Italia e Andorra dove le piante sono già state sostituite con altre più adatte al contesto urbano.

