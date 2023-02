«Le frazioni aspettano il rilancio» 

Maggiori infrastrutture turistiche, prosecuzione dei progetti di riqualificazione avviati, bonifiche ambientali e soprattutto, l’acquisizione delle aree ex minerarie dismesse. Questi sono i principali argomenti da appuntare nell’agenda del sindaco che verrà, evidenziati dai cittadini delle frazioni d’Iglesias. Le elezioni comunali si avvicinano ed in attesa dell’esito delle urne, ecco che i residenti di Nebida, Bindua, Monte Agruxiau e San Benedetto, spiegano quali sono gli impegni che la nuova amministrazione dovrebbe assumere per migliorare la qualità del proprio vivere.

Lunga attesa

«Finché non si avvierà un progetto dedicato all’acquisizione da parte del Comune di tutte le aree circostanti la frazione e appartenenti ad Igea - spiega Marino Vargiu - Nebida non potrà mai avere alcun proposito di crescita e di sviluppo. Sono tante le strade in sterrato che non si possono sistemare, altrettante le strutture fatiscenti che andrebbero convertite o demolite per la costruzione di case popolari o degli spazi da dedicare a nuove piazze o più semplicemente ai dei parcheggi». Paolo Casula è il referente del comitato di quartiere e spiega come sarebbe opportuno il prosieguo dei progetti intrapresi dall’attuale amministrazione: «Si è cominciato a lavorare sull’illuminazione pubblica, sul rifacimento delle strade e dell’arredo urbano, si è tracciato un solco che andrebbe seguito. Per il futuro è importante poter disporre di maggiori servizi per il turismo, da questo punto di vista siamo ancora carenti».

Tanti siti

Come spiega il presidente del comitato di quartiere di Bindua Sandro Esu, i maggiori siti attrattivi della città d’Iglesias si trovano nelle frazioni: < San Giovanni e Bindua vantano la Grotta Santa Barbara, Masua e Nebida il sito di Porto Flavia. - dichiara - Ci aspettiamo pertanto una maggiore attenzione verso le “periferie”. Inoltre sarebbe doveroso un intervento sulla messa in sicurezza dei fanghi rossi di proprietà di Igea. Quando soffia il vento ci ritroviamo le polveri dei metalli pesanti nelle nostre abitazioni, nei giardini, nella biancheria stesa all’aperto. Occorre pretendere venga creato un “registro tumori”, assente nel Sulcis Iglesiente» .