«Le fragilità? Vanno governate» 

Cultura, scienza, punti di forza e fragilità al centro della manifestazione Magie d’inverno organizzata dall’associazione Rosas 1945 a Nuoro. Tre giorni di ospiti eccezionali, tra loro Bernardo Giorgio Mattarella, figlio del presidente della Repubblica, che ha presentato il libro “Governare le fragilità” scritto con Roberto Garofoli e ha dialogato con il caporedattore de L’Unione Sarda, Giuseppe Deiana.

L’incontro

«L’elenco delle fragilità potrebbe essere molto lungo, Nel libro parliamo di alcuni problemi che hanno una caratteristica in comune: i tempi lunghi - ha detto Mattarella -. Richiedono una strategia a lungo termine per essere affrontati, tra questi la questione energetica, l’istruzione, le strutture amministrative dello Stato, fisco, evasione fiscale, capacità di attrarre investimenti, investimenti diretti in Italia. Questioni piuttosto complesse». Ha aggiunto: «Si tratta di temi connessi tra loro. Per esempio, quello dell’istruzione è legato anche al calo demografico, o all’attrazione e fuga dei cervelli. Non c’è un problema più urgente degli altri. Non volevamo individuare priorità, ma parlare di fragilità che richiedono una strategia a lungo termine». Garofoli ha toccato temi come il basso ricambio generazionale, in una proporzione tra «over 80 e adolescenti oggi e over 50 e adolescenti ieri». Tra i tasti toccati da Garofoli e Mattarella anche quello della sanità, definita una grossa fragilità a livello nazionale. Si è parlato di Einstein telescope, del caso editoriale “La levatrice” con Bibbiana Cau e del libro “Il cavaliere indomito” di Gianluca Medas.

Premiazioni

Nell’undicesima edizione di Carrela in Barbagia, gara di auto storiche tra le cantine del Consorzio dei vini Cannonau, vincono Virdis-Giordo su Porsche 356, secondi Poddì-Bettocchi su Lancia Fulvia e terzi Fara-Madeddu su Mini Innocenti 500 Sl.

Al teatro Eliseo sono stati consegnati per la prima volta i premi Salvini, con cui la nota marca di gioielli ha voluto riconoscere le straordinarie doti di due donne che, a diverso titolo, esprimono l’ingegno, la resilienza e la costanza dei sardi. Sono la biologa marina Claudia Pala, originaria di Bitti, e l’imprenditrice sociale Giovanna Murgia della comunità Approdo. I premi sono stati consegnati dal presidente della Provincia Giuseppe Ciccolini e dal sindaco Emiliano Fenu.

Fabio Rosas ha proposto agli amministratori comunali di dedicare una strada alla memoria dell’imprenditore sociale Franco Murgia, scomparso nel 2019, fondatore di Progetto uomo, della polisportiva San Giuseppe e dell’Adi. Una vita coraggiosa sebbene segnata dalla paraplegia dovuta a un incidente.

