Le fragili mura del carcere 

Dopo la clamorosa fuga del boss Marco Raduano da Badu ’e Carros nel carcere nuorese permangono molte criticità già emerse nei giorni successivi all’evasione. A partire dalle carenze strutturali dell’istituto e un muro di cinta obsoleto che attende da tempo la ristrutturazione. Ma soprattutto le carenze del personale di polizia penitenziaria costretto a turni eccessivi perché sotto organico di 60 unità.

È emerso ieri quando i sindacati hanno incontrato il prefetto Giancarlo Dionisi, prima del vertice del Comitato per l’ordine e la sicurezza convocato nel penitenziario dal rappresentante del governo. Dionisi ha annunciato l’istituzione di una task force che sarà guidata dal questore, Alfonso Polverino, e vedrà tutte le forze di polizia scambiarsi informazioni investigative sulla sicurezza del carcere, promettendo anche di farsi portavoce al Ministero e presso le Procure di Nuoro e quelle distrettuali dell’Antimafia, sulla permanenza dei detenuti mafiosi per lunghi periodi per rappresentare «la situazione di pericolo che discende dalla loro stanzialità».

Il vertice

«Le questioni approfondite dal Comitato - spiega il prefetto che oggi sarà al Cpr di Macomer in vista dall’ampliamento - sono quelle delle carenze di personale e strutturali. Soprattutto il muro di cinta necessita di una ristrutturazione seria. Abbiamo convenuto sulla necessità che ci sia un avvicendamento della presenza in carcere dei detenuti legati alle organizzazioni mafiose, una sorta di rotazione per evitare la stanzialità del detenuto che alimenta il pericolo che ci siano infiltrazioni e un inquinamento del territorio legato ai parenti. Lunghi periodi di permanenza alimentano possibili collegamenti tra la criminalità organizzata e quella sarda».

Più vigilanza

Il Prefetto ha annunciato il suo impegno a interloquire con il Ministero e farsi portavoce delle istanze anche dei sindacati. «Verrà rafforzata l’attività info investigativa con la costituzione di una task force coordinata dal questore e la presenza dei carabinieri e la partecipazione della polizia penitenziaria per scambiare e approfondire dati e informazioni, per rafforzare il controllo del territorio - ha detto Dionisi - e mi farò promotore, attraverso le interlocuzioni necessarie con la Dda di Cagliari e Nazionale, per prospettare la situazione di pericolo che discende dai problemi del carcere e l’eccessiva permanenza dei detenuti del crimine organizzato».

I sindacati

Per Luigi Pau del Sappe, Giovanni Conteddu dell'Osapp, Michele Cireddu della Uil e Libero Russo dell’Uspp «il Prefetto ha voluto dare un segnale chiaro anche all’amministrazione penitenziaria, convocando il Comitato in istituto. L’emergenza non ha determinato nessun intervento concreto, se non l’invio di un comandante dalla Penisola, e l’introduzione dei turni di 8 ore che il personale subisce da troppo tempo e hanno creato polemiche e stress insostenibile».

RIPRODUZIONE RISERVATA