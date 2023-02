Le foto porno sul totem del Comune 

La zona di piazza Matteotti, infatti, è sotto l'occhio delle telecamere grandangolari situate agli angoli della struttura municipale. Inoltre a pochi passi si trova la stazione locale dei carabinieri, oltre che la parrocchia di San Biagio. «Basterebbe visionare i filmati per scoprire il colpevole – insiste Pinna – ma non credo ce ne sarà bisogno». Ma attenzione, aggiunge il sindaco: «Se il fatto dovesse risuccedere non lasceremo correre e ne parleremmo con altri toni e, forse, in altre sedi. Il totem è pur sempre un bene pubblico e manometterlo non è consentito».

«Ci hanno contattato anche da altri paesi, dicendoci che come Comune siamo un passo avanti», ha raccontato sorridendo il sindaco Massimo Pinna: «Ovviamente è ironia. Devo ammettere che la vicenda è comica, oltre che imbarazzante. Non so se chiamarla ragazzata, perché potrebbe trattarsi di qualche adulto che aveva voglia di farsi due risate. La verità è che potremmo facilmente risalire al colpevole se volessimo ma stavolta stiamo decidendo coscientemente di lasciar correre. D'altronde non si è fatto male nessuno e non ha creato un reale pericolo».

Dovevano esserci informazioni di ordine pubblico e avvisi, invece martedì sera chiunque abbia cercato di usare il mega schermo touch screen comunale di Villasor si è ritrovato di fronte una carrellata di immagini di ragazze nude. Il curioso episodio si è verificato nella piazza Matteotti, di fronte al municipio. Il totem digitale è stato manomesso da qualche buontempone durante la serata di martedì. Le immagini hot non sono passate inosservate: passanti e automobilisti se le sono ritrovate sotto gli occhi per alcune ore, fino al riavvio del dispositivo.

Telecamere

Come hanno fatto

Ma come è stato possibile arrivare sino alle foto osé? «Escludiamo in principio termini come hacker», spiega il sindaco: «È più facile si sia trattato di un errore o di un bug del sistema che, una volta verificatosi, ha lasciato libertà per navigare su internet. E abbiamo visto che chi ha avuto questa opportunità ha capito come usarla».

Il totem di piazza Matteotti non è altro che un grande cellulare che sfrutta il sistema Android come un qualsiasi smartphone. Di norma è impostato per non poter uscire dalla pagina web del Comune e permette ai cittadini di accedere all'albo pretorio o alla sezione trasparenza direttamente dalla piazza. Se si tenta di uscire tornando indietro con la freccia apposita, il totem chiede una password. La stringa inserita, a quanto risulta, è: “Foto erotiche di calde ragazze nude”.

«Non serviva un hacker», chiude il sindaco: «I tecnici sono al lavoro per capire il problema e risolverlo, magari aumentando la sicurezza del totem per impedire che qualcuno possa rifarlo».

