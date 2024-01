Le foto di Cristian Mascia nel reparto di Ematologia 

La leva del 1972 di Gairo e Cardedu nel giorno dell’Epifania ha donato 13 fotogrammi realizzati dal coetaneo Cristian Mascia al reparto di Ematologia del San Francesco. Una scelta di cuore, a sostegno dei pazienti. «Alcuni anni fa - racconta Mascia - gli operatori sanitari di Ematolgia mi hanno aiutato a riprendermi da un problema di salute. Non ho mai dimenticato ciò che hanno fatto per me e gli altri assistiti. L’obiettivo resta quello di intrattenere i pazienti, infondendo speranza attraverso la bellezza del mondo che ci circonda». A corredare il racconto sui social un video con la canzone “Ses tue”, scritta da Paolo Pillonca e musicata da Piero Marras. (g. i. o.)

