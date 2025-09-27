VaiOnline
Provinciali.
28 settembre 2025 alle 00:54

Le forze minori del Campo Largo: «La lista unitaria? Scelta dei sindaci» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Le elezioni provinciali incombono, Alessio Seoni, Psd’az, sindaco di Villagrande, è l’unico candidato alla presidenza della Provincia ma la lista unitaria non ha del tutto convinto alcune forze del Campo Largo, che in una nota precisano di non aver partecipato in alcun modo alla formazione delle liste e di non condividere («pur nel rispetto delle regole»l’attuale sistema elettorale.

Il documento è firmato da Stefano Mannironi (5 Stelle), Paola Cucca (Demos), Massimo Cannas (Orizzonte Comune), Andrea Pinna (Uniti per la Todde), Mirella Depau (Fortza Paris) e Marcello Murgia (Sinistra Futura). «Il Campo Largo – è scritto nella nota – ha scelto di lasciare ai propri sindaci e consiglieri la libertà di autodeterminarsi in coerenza con i contesti locali. Una volta insediati i nuovi organi provinciali, apriremo un confronto leale e costruttivo con l’unico obiettivo di difendere e valorizzare gli interessi del territorio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Troppa Inter per il Cagliari

La vera mazzata per i rossoblù è l’infortunio di Andrea Belotti 
l Nello sport
Il delitto di Palau

Cinzia stava male ma Ragnedda  le ha offerto cocaina

Domani l’autopsia: gli inquirenti stanno ricostruendo la tragedia 
Andrea Busia
Regione

Decadenza, la maggioranza sotto scacco

Stallo in attesa della decisione della Consulta sui conflitti di attribuzione 
Roberto Murgia
Energia

Cinquanta cabine di trasformazione nelle spiagge sarde

Eolico off shore, Tyrrhenian Link, Sapei e Sacoi 3: inquinamento acustico e paesaggi compromessi 
Lorenzo Piras
La storia

«Mi vuoi sposare?» Il suo amato l’aspetta all’atterraggio

La sorpresona di Marco a Martina: coppia di Lanusei convola a nozze 
Roberto Secci
La storia

«Così ascolto le vite degli altri»

Roberto Perra, di Sinnai, è un radioamatore e appassionato di Cb 
Mariella Careddu
Regionali

Meloni e Schlein alla prova di forza

Il voto nelle Marche blinderà il ruolo di FdI nel centrodestra o l’asse Pd-M5S 