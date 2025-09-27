Le forze minori del Campo Largo: «La lista unitaria? Scelta dei sindaci» 

Le elezioni provinciali incombono, Alessio Seoni, Psd’az, sindaco di Villagrande, è l’unico candidato alla presidenza della Provincia ma la lista unitaria non ha del tutto convinto alcune forze del Campo Largo, che in una nota precisano di non aver partecipato in alcun modo alla formazione delle liste e di non condividere («pur nel rispetto delle regole»l’attuale sistema elettorale.

Il documento è firmato da Stefano Mannironi (5 Stelle), Paola Cucca (Demos), Massimo Cannas (Orizzonte Comune), Andrea Pinna (Uniti per la Todde), Mirella Depau (Fortza Paris) e Marcello Murgia (Sinistra Futura). «Il Campo Largo – è scritto nella nota – ha scelto di lasciare ai propri sindaci e consiglieri la libertà di autodeterminarsi in coerenza con i contesti locali. Una volta insediati i nuovi organi provinciali, apriremo un confronto leale e costruttivo con l’unico obiettivo di difendere e valorizzare gli interessi del territorio.

RIPRODUZIONE RISERVATA