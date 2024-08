Le forze di Kiev penetrano in territorio russo 

Mosca. Dopo avere avanzato costantemente per mesi nell’est dell’Ucraina, le truppe di Mosca sono state colte di sorpresa dall’attacco delle forze di Kiev in territorio russo, il più consistente dall’inizio del conflitto. Secondo il capo delle forze armate russe, Valery Gerasimov, ben mille militari ucraini, appoggiati da mezzi corazzati, sono penetrati nella regione di Kursk, ma l’offensiva «è stata fermata» al prezzo di pesanti perdite. I combattimenti tuttavia proseguono, mentre diversi blogger militari di Mosca riferiscono di un’avanzata di diversi chilometri. Ma le autorità ucraine per il momento tacciono.

Emblematica l’espressione tesa del volto di Vladimir Putin durante una riunione dei vertici delle forze armate e dei servizi di sicurezza, le cui immagini sono state diffuse dai media. Il presidente ha accusato Kiev di avere messo in atto «una provocazione su larga scala», facendo ricorso a «bombardamenti indiscriminati, anche con missili, su strutture civili». Putin ha avuto una conversazione con il governatore della regione, Alexei Smirnov, dopo la quale ha detto di aver dato disposizione alle agenzie governative di «fornire la necessaria assistenza ai residenti». Secondo le autorità russe, i bombardamenti delle forze di Kiev che hanno preceduto e accompagnato l’attacco hanno provocato almeno 5 morti, anche operatori di un’ambulanza, e 28 feriti, tra i quali alcuni bambini. Migliaia di persone, secondo quanto ha detto Smirnov, stanno evacuando, lasciando in queste ore le zone dei combattimenti, mentre viene organizzata una raccolta di sangue straordinaria negli ospedali per i feriti. Dall’altro lato della frontiera, nella regione ucraina di Sumy, il governatore ha annunciato di avere disposto l’evacuazione di 6.000 persone a causa dei bombardamenti russi effettuati in risposta all’incursione. Nel febbraio del 2022, sono avvenuti tentativi di infiltrazione nelle regioni russe di Kursk e Belgorod, ma l’attacco attuale sembra il più grande mai registrato.

