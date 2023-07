Le forze di Kiev colpiscono la base dei droni russi 

Kiev. La Russia mostra di poter essere vulnerabile non solo a causa dei dissidi interni ai propri apparati ma anche sul piano militare. Ancora una volta è stata presa di mira la regione di Belgorod dove il villaggio di Dronivka è stato colpito due volte senza fare nessuna vittima, ma danneggiando abitazioni civili e linee di alimentazione del gas e dell’elettricità. Ancora più sensibile è l’obiettivo che sarebbe stato sfiorato nella regione di Krasnodar, nel sud del Paese.

Un’esplosione si è registrata vicino alla base delle forze aeree di Mosca a Primorsk-Akhtarsk, lasciando a terra un cratere delle dimensioni di 10 metri di diametro e circa 4 di profondità. Secondo Kiev da lì partono i droni e i missili che attaccano l’Ucraina e che si sono resi di nuovo tristemente protagonisti la scorsa notte, l’ennesima nella quale gli allarmi aerei sono suonati in tutto il Paese. La prima, nelle ultime due settimane, in cui i droni di Mosca hanno preso di mira la capitale. Secondo le prime ricostruzioni sarebbero stati usati otto velivoli senza pilota di fabbricazione iraniana, gli Shahed, e tre missili cruise, tutti “intercettati e distrutti” dalle forze aeree ucraine. L’intervento non ha impedito che una persona rimanesse ferita e che tre abitazioni private fossero danneggiate. Più duro il bilancio a Kherson: i russi hanno attaccato la città ferendo quattro persone dopo aver bombardato una farmacia, un ristorante e un palazzo.

La brutalità dei russi non si ferma nemmeno mentre nel paese è in corso la resa dei conti dopo la tentata marcia su Mosca di Yevgeny Prigozhin, il capo del Gruppo Wagner. Ieri alcuni media di Mosca hanno riportato che i mercenari avrebbero ricevuto dallo Stato russo oltre 17,5 miliardi di euro (17 mila miliardi di rubli).

