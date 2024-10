Le formazioni sarde chiamate al riscatto 

Alla pattuglia sarda reduce da una giornata avara di soddisfazioni, la 6ª di Serie D offre la possibilità di rifarsi con impegni alla portata. È il caso delle sfide Atletico Uri-Sarnese e Ilvamaddalena-Terracina, che inaugurano il turno di oggi alle 14,30.

I giallorossi vanno a caccia del primo successo per iniziare a risalire la china dopo un avvio che ha fruttato solo 2 punti: la Sarnese viene dall’1-1 subito in rimonta dal Latte Dolce, a +4 gode di miglior classifica ma non è una schiacciasassi e la sconfitta con la Gelbison ha caricato gli uresi. Discorso analogo per l’Ilva: reduce anch’essa da una sconfitta, la migliore delle sarde intende riscattarsi ai danni del pari punti (6) Terracina. «È una squadra ben costruita, con grande voglia di rivalsa: arriva come noi dall’Eccellenza ma fino a qualche anno fa era una delle formazioni laziali più importanti. Finora ha giocato molto bene quindi bisogna stare attenti, però in casa abbiamo l’obbligo di fare la partita sfruttando l’entusiasmo dei nostri tifosi», avverte il tecnico Carlo Cotroneo.

In campo alle 14.30, ma in trasferta col Guidonia Montecelio, pure la Costa Orientale Sarda. In questo caso l’antagonista, terza forza del torneo, è più tosta e le assenze non aiuteranno, ma i sarrabesi si sono rinforzati con Emmanuel Attah, attaccante scuola Paris Saint-Germain svezzato dalle esperienze con Gladiator e Palmese. E non partono battuti. «Sarà difficile, perché arriviamo da tre sconfitte e ci attende una squadra costruita per stravincere il campionato, ma dobbiamo cercare di fare il massimo, stringere i denti e rimanere uniti e compatti», ha dichiarato nei giorni scorsi l’allenatore Francesco Loi.

Si giocano infine alle 15 Latte Dolce-Cynthialbalonga e il testacoda Cassino-Olbia. Forti dei nuovi innesti, i classe 2004 Francesco Panai (portiere) e Andrea Pulina (attaccante), i sassaresi ripartono dal buon pari esterno con la Sarnese e con l’idea di conquistare la prima vittoria contro una Cynthialbalonga in grande forma. Infine la cenerentola Olbia, che in casa della capolista Cassino proverà a giocarsi la carta del nuovo allenatore Lucas Gatti, alla prima assoluta su una panchina italiana e possibile effetto sorpresa del match. Alla vigilia il tecnico non ha parlato, ma va bene così: servono i fatti.

