Le foreste secche e il clima che cambia 

Bacini a secco e foreste attaccate da agenti patogeni. L’effetto della siccità sulla Sardegna è uno dei temi che saranno affrontati oggi a “La Strambata”, il programma di approfondimento giornalistico in onda per tutta la settimana su Radiolina dalle 12,30 alle 14. Intervistata da Fabio Manca, sarà ospite la presidente regionale di Legambiente Marta Battaglia. Spazio anche per gli altri temi di attualità: dal caso della decadenza della presidente Todde al delitto di via Ghibli, a Cagliari.

