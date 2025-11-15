Le forbici di Luca, il coraggio dell’eleganza 

Un oggetto sacro, inavvicinabile, coperto da un telo. Quello che nessuno poteva toccare: la Singer del 1913, una macchina da cucire appartenuta alla bisnonna. È così che tutto è cominciato. «Quando andavo a Dorgali, a casa di mia nonna materna, restavo ipnotizzato da quella macchina, un richiamo profondo e inspiegabile: alzavo il telo di nascosto, per ammirarla, e a volte mettevo il piede sul pedale per capirne il funzionamento. Avevo solo 6 anni, ma mi era chiaro che quell'oggetto sarebbe stato fondamentale per dare sfogo alla passione che stava scoppiando», racconta Luca Fois, 33 anni di Tortolì, sarto, proprietario di una sartoria maschile e camiceria su misura aperta proprio quest'estate. Un evento che si può definire storico: a Tortolì mancava un sarto da vent'anni.

Di padre in figlio

Autodidatta, manualità innata, cultore dell'eleganza, dopo la scomparsa della nonna eredita la vecchia “cantante” del 1913 e impara a cucire proprio con lei. Tre generazioni che si uniscono. Fin da piccolissimo osserva sua madre sistemare i bottoni dei grembiuli scolastici e in modo naturale riesce ad imitarla. A 11 anni vince il concorso parrocchiale che premia il presepe più bello realizzando a mano tutti i costumi in miniatura per le statuine. Un paio d'anni dopo, affascinato dalle tradizioni popolari, dal canto e dal ballo, entra nel gruppo folk Sant'Andrea di Tortolì, con il quale inizia una ricerca minuziosa sull'abbigliamento tradizionale del paese. «In seguito, sono andato personalmente a casa delle persone anziane che allora facevano i costumi. Quello che colpiva di più le anziane sarte è il fatto che riuscissi a mettere subito in pratica le loro spiegazioni teoriche. Da loro ho imparato il taglio e la confezione dei costumi sardi, e da quel momento ho iniziato a realizzarli per il gruppo folk. Avevo 17 anni», ricorda Luca.

Cambio di rotta

Dopo le superiori per un attimo cambia strada. Si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza di Cagliari, ma il destino gli ricorda la giusta direzione: una sua coinquilina fa la sarta, e questo riaccende il lui il desiderio di seguire il cuore. «Ogni tanto entravo a curiosare i suoi lavori. Nonostante fossi in città per studiare, mi portavo appresso una valigia con stoffe e ritagli, per continuare a confezionare gli abiti per il gruppo folk». Trova il coraggio di lasciare l'università e torna a casa, si iscrive alla scuola triennale di Sartoria professionale a Nuoro e l'anno scorso consegue il diploma in un istituto di moda a Milano. Tutti i pezzi del puzzle tornano al loro posto. «Il mestiere di sarto mi ha sempre affascinato, da svolgere nel silenzio e nella calma. Per me una confezione dev'essere sempre accompagnata da un taglio perfetto, quando mi commissionano un abito è una sfida, devo fare di tutto perché l'abito calzi perfettamente al cliente. Perché il proverbio dice: “dove manca natura arte procura”».

RIPRODUZIONE RISERVATA