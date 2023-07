Le fontanelle restano a secco 

Le nuove fontane di San Gavino da settimane sono all’asciutto. Negli ultimi tempi con un importante investimento di soldi del bilancio comunale era stata rimessa a nuovo la fontana di piazza della Resistenza nel cuore del paese ed era stata realizzata anche un’altra fontana, quella di Is quatru grifonis rifatta a nuovo in corrispondenza di una rotatoria. Opere pubbliche che hanno suscitato grande interesse e anche qualche polemica tra i cittadini che ora, delusi, lamentano la mancanza dell’acqua.

Le accuse

Ci va pesante il consigliere del gruppo misto Stefano Altea: «È l’ennesimo spreco di soldi pubblici che ha contraddistinto questa amministrazione. I centomila euro impegnati per fontane e fontanelle mai funzionanti dimostrano l’approssimazione sia della programmazione che della verifica dei lavori pubblici nel nostro paese. Inoltre dobbiamo segnalare la mancanza di coinvolgimento della popolazione nelle scelte sul decoro urbano e sul verde pubblico».

La replica

Ma l’assessore comunale all’arredo urbano Libero Lai difende il suo operato: «Ricordo che l’importo dei lavori per le due fontane è in totale di 70 mila euro. Come assessore di riferimento soffro come tutti i cittadini e ne comprendo lo sconforto, proprio perché avrei voluto che le fontane fossero in funzione in questo caldo periodo me ne sono interessato ancora prima dell’estate – spiega l’esponente della Giunta Tomasi –. Noi come amministrazione abbiamo programmato la realizzazione delle opere, dopodiché gli uffici comunali hanno preso in mano la manutenzione. C’è un problema tecnico e l’impresa che ha eseguito il lavoro deve capire da cosa sia dipeso. Credo che in questi giorni sarà in grado, dopo i solleciti, di fare le valutazioni e mi auguro veramente quanto prima che venga ripristinata la funzionalità delle due fontane».

Nessuna indicazione riguardo ai tempi che saranno necessari per riaccendere l’impianto e far scorrere, finalmente, l’acqua dalle due fontane che sono costate al Comune decine di migliaia di euro.

