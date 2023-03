Le fontanelle nel mirino dei vandali 

Troppi casi di effrazione sui macchinari d’erogazione dell’acqua micro filtrata, il gestore lamenta la scarsa tutela da parte delle istituzioni locali e minaccia di interrompere il servizio. L’assessore alla Polizia Locale Francesco Melis dichiara: «Non abbiamo nessuna responsabilità sulla vigilanza degli apparecchi». L’ultimo scasso con furto su una delle “fontanelle pubbliche” è accaduto nella notte fra domenica e lunedì scorso nel quartiere di Col di Lana.

Il gestore

«Non siamo più disposti a subire questi continui atti di vandalismo. - dichiara Carmelo Congiu, gestore della ditta che si è aggiudicata l’appalto nel 2016, la “Componenti edili srl” - Non ci sentiamo tutelati, si tratta di una criticità che riscontriamo soltanto nella città di Iglesias. Al prossimo spiacevole episodio ci vedremo costretti a chiudere i battenti». Le “casette dell’acqua” sono posizionate in cinque punti della città; nel quartiere di Campo Romano, a Serra Perdosa, a Monteponi, nei pressi del centro direzionale e a Col di Lana. Proprio in quest’ultima nei giorni scorsi si è registrato l’ultimo furto con scasso: «Non si tratta di accadimenti sporadici, ma di vere e proprie azioni che si presentano una volta alla settimana a rotazione sulle 5 macchine presenti in città. - confessa Carmelo Congiu - Abbiamo sporto più volte delle denunce alle forze dell’ordine, abbiamo chiesto il sostegno all’amministrazione comunale. Possediamo dei dispositivi in svariati comuni dell’Isola e purtroppo devo ammettere che soltanto ad Iglesias capitano queste vicende. Eppure il servizio è molto utilizzato dalla cittadinanza, ma ad ogni scasso, fra l’incasso portato via e i danni subiti dalle fontanelle, partono diverse centinaia di euro». Per Carmelo Congiu dovrebbe essere garantito un servizio di videosorveglianza:

La sorveglianza

«Non possiamo più lavorare in questo modo. - prosegue - abbiamo la necessità ci venga garantita una tutela. Le fontanelle essendo piazzate in posti pubblici non possono disporre di un sistema di telecamere per via della privacy, pertanto devo escludere la loro installazione, così come abbiamo escluso l’utilizzo del solo metodo di pagamento con schede prepagate, perché i cittadini preferiscono utilizzare il contante». L’assessore alla Polizia locale Francesco Melis spiega: «Siamo decisamente amareggiati per questi episodi. Ma non compete all’amministrazione comunale vigilare su dei dispositivi privati. La società dovrebbe, come previsto dal capitolato della gara a cui hanno partecipato, procedere con il solo utilizzo da parte degli utenti delle tessere ricaricabili, escludendo l’utilizzo del contante».