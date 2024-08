«Le folli corse sulla ex 554: rischi enormi» 

Nell’attesa che comincino i lavori di messa in sicurezza, l’ex statale 554, da qualche tempo diventata viale urbano e ribattezzata viale Europa, resta pericolosissima. Gran parte degli automobilisti la percorrono a velocità elevatissime, mettendo a forte rischio l’incolumità degli utenti della strada e infatti gli incidenti sono all’ordine del giorno.

«Non vediamo l’ora che inizino i lavori», dice il presidente del Comitato di Margine Rosso Emanuele Contu, «così almeno qualche motociclista incosciente andrà a correre da un’altra parte». Perché oltre alle auto, a correre e tanto è proprio chi si sposta in sella alle moto.

Il progetto, di cui si parla dal 2012, riguarda il tratto tra lo svincolo con la 125 e la rotatoria di Margine Rosso: spariranno i semafori, sostituiti da tre rotatorie realizzate agli incroci con via Marconi, Pitz’e Serra e l’uscita di Quartello. Non solo: la strada passerà dalle attuali quattro corsie a sei, con le preferenziali per i bus. Ci saranno anche una pista ciclabile e uno spartitraffico alberato con lecci e jacarande.

In particolare si attende la rotatoria che divide il tratto tra il semaforo di via Pitz'e Serra e la rotatoria di Margine Rosso, che limiterebbe la velocità notevolmente, evitando così che le auto prendano velocità in quel tratto. Ed inoltre ci sarebbero anche dei benefici per i residenti che non si sentirebbero isolati rispetto ai quartieri vicini e al resto della città.

RIPRODUZIONE RISERVATA