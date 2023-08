Le foibe a “L’Archivio” 

Si parla del massacro delle Foibe oggi alle 21 a L’Archivio, la trasmissione di Videolina, condotta da Andrea Frailis per la regia di Angelo Palla, che rievoca la storia attraverso le pagine de L’Unione Sarda. Nell’immediato dopoguerra migliaia di italiani, tra i quali 142 sardi, furono gettati (spesso ancora vivi) nelle cavità carsiche della ex Jugoslavia (dette appunto foibe) per l’unica colpa di essere italiani. Sfogliando le pagine de L’Unione Sarda insieme ad Andrea Frailis, il giornalista e storico Carlo Figari ripercorre il lavoro d’inchiesta del quotidiano che nel novembre del 2003 pubblicò i nomi dei sardi massacrati nelle foibe, e successivamente scrisse della tragedia rappresentata dall’esodo di migliaia di profughi istriani in Sardegna.