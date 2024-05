Le fogne vanno in tilt, il Banco di Sardegna chiude i battenti 

Quando si sono presentati davanti all’ingresso la porta non si apriva. Era chiusa a doppia mandata, un fatto (quasi) inconsueto alla filiale del Banco di Sardegna di Lanusei. Ieri mattina, intorno alle 9.30, gli uffici di piazza Mameli sono stati chiusi e i correntisti dell’istituto di credito, che fa capo al Gruppo Bper, sono stati avvisati con un cartello affisso alla vetrata d’ingresso. «Filiale momentaneamente chiusa causa problemi tecnici». Una comunicazione firmata dalla direzione. All’origine dell’inconveniente alcune criticità alla rete fognaria, andata in tilt nelle ore precedenti. Il tratto della rete è datato e, di tanto in tanto, le tubazioni si otturano provocando danni all’interno delle strutture insediate nell’area. Sono stati subito allertati i tecnici, entrati in servizio per ripristinare la condotta. Le squadre specializzate hanno operato per tutta la giornata, con l’obiettivo di poter ripristinare la funzionalità dei locali e garantire l’accesso alla clientela per il giorno successivo. In effetti, nel tardo pomeriggio, dopo un collaudo generale, è arrivato il sospirato nulla osta con la direzione dell’istituto di credito che ha garantito la riapertura regolare stamattina. Dunque, come di consueto alle 8.20, gli uffici accoglieranno la clientela dopo l’inconveniente di ieri. (ro. se.)

