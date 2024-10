«Le firme dei sardi hanno un valore» 

Sinora Massimo Zedda era rimasto ai margini del dibattito. Volutamente. Più spettatore che narratore della battaglia sarda contro l’assalto delle rinnovabili. Unica eccezione la firma in calce alla “Nostra autonomia speciale sotto attacco”. Il manifesto riguardava la moratoria regionale impugnata dal Governo Meloni. Ieri, ospite di Radiolina, il sindaco di Cagliari ha scelto l’azione, unendo Pratobello 24 alla difesa dello Statuto, come mai nessuno aveva fatto prima. Di fatto un anticipo, sul piano della sintesi politica, dell’autunno caldo che attende l’Isola, vista pure la controrisposta della Giunta Todde al ddl Calderoli. Sullo sfondo i primi cento giorni di Zedda al governo di Cagliari. «Ho trovato – non nasconde – una città peggiore rispetto a quella che nel 2011 ereditai da Delogu e Floris».

Sindaco, a settembre, insieme a una trentina di altri sindaci e intellettuali, ha bollato la moratoria impugnata come «mortificazione» della Specialità sarda. Eppure per ammissione della stessa Todde il ricorso del Governo era annunciato.

«Non si tratta di mettere in relazione l’autonomia con un singolo provvedimento. In Sardegna, da mesi, stiamo discutendo di transizione energetica. Che a volerla guardare dal lato positivo, significa confronto aperto su ambiente, eliminazione delle fonti fossili e miglioramento della qualità della vita. Sul fronte negativo, invece, c’è un rischio serio di speculazione e devastazione del nostro territorio. Sembra però che la partita si giochi solo in Sardegna, vista la scelta del Governo di impugnare la legge 5 di luglio. Ma per mettere al sicuro paesaggio e coste, basterebbe che l’Esecutivo nazionale modificasse i decreti approvati».

Con quale obiettivo?

«In tutta Italia bisogna ripristinare l’iter autorizzativo con la restituzione dei poteri decisionali a Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane. Quando i tentativi di mettere pale eoliche e pannelli fotovoltaici riguardano l’intero Paese, la situazione non può essere gestita in solitudine a livello locale. Né i singoli governatori possono essere i garanti della tutela. Dovrebbe essere la presidente del Consiglio a intervenire per salvaguardare i territori».

La Sardegna è stata l’unica regione dove oltre 200mila sardi hanno firmato per una legge di iniziativa popolare. Anche se Todde ha detto che «i legislatori siamo noi», minimizzando peso e portata della Pratobello 24. Lei avrebbe detto lo stesso?

«Quando oltre 200mila cittadini firmano una proposta di legge contro la speculazione energetica e per la tutela della Sardegna e delle sue coste, bisognerebbe cogliere il meglio di questa protesta e trasformarla in mobilitazione nazionale. A quel punto sì che il re sarebbe nudo».

Intende il Governo?

«Certo. Se tutti gli enti territoriali chiedessero la riassegnazione dei propri poteri autorizzativi, Meloni dovrebbe dire a quel punto se è d’accordo o meno con la speculazione, giocando a carte scoperte».

La bozza della Giunta sulle aree idonee l’ha vista?

«Ci sono due aspetti che stiamo valutando. Anche perché su Cagliari non sono stati presentati progetti, ma nel resto della Città metropolitana sì. E questo preoccupa. Da un lato ci rassicura il fatto che la definizione delle aree non idonee è molto rigida, ciò che potrebbe determinare una tutela robusta. C'è invece un elemento di difficoltà sulla salvaguardia delle coste: bisogna arginare la potenziale speculazione legata gli elementi a terra degli impianti off shore».

A proposito di Cagliari: i suoi primi cento giorni da sindaco come sono andati?

«Finora è stata una cosa contro il tempo nel difficile e complesso tentativo di salvare risorse. Negli anni scorsi sono stati presentati progetti faraonici in alcuni casi, campati per aria in altri. Ma essendo irrealizzabili, tecnicamente o nella tempistica rigida data dal Pnrr e dai fondi Por, si sta determinando il rischio di un definanziamento. Stiamo tentando di salvare risorse o rimodulare progetti».

Il traffico a Cagliari resta un’emergenza. Ci sono ancora troppi cantieri aperti?

«Che ci sia un problema nella zona di via Roma per i lavori è indubbio. Una volta concluse le opere la viabilità andrà cambiata. Ma l’interruzione della metropolitana leggera ha determinato a sua volta un aumento dell’uso dei veicoli privati. Gli uffici stanno già lavorando su un nuovo piano del traffico, da applicare non appena saranno conclusi i cantieri».

Le multe ai locali notturni sono finite?

«Tutti i provvedimenti sono precedenti al nostro insediamento. Io ho dati indicazioni di intervenire sull’abusivismo. Ma anche sul lancio della busta della spazzatura, diventato una disciplina olimpica».

Il bosco in via Roma si farà?

«Boeri dice sì, ma io non lo vedo. La verità è che il progetto è stato modificato dalla Soprintendenza».

Lo stadio?

«Si è perso tanto tempo, ma abbiamo ripreso il progetto in mano».

A Cagliari dal sabato alla domenica si pagano 100 euro di carro attrezzi per ritirare subito la macchina.

«Una norma che ci siamo ritrovati. Scade nel 2025 e non verrà rinnovata. Ma suggerirei ai cittadini di non mettere le auto in divieto di sosta e ostacolare la circolazione».

A giugno ha vinto con il 60,29 per cento dei consensi, oltre 43mila preferenze.

«Superando il consenso del 2011, sebbene allora andarono alle urne più cittadini e cittadine».

Ogni tot anni la danno con la tessera del Pd in tasca.

«Non contano gli spostamenti dei singoli. L’impegno dei partiti resta quello di unire le forze del centrosinistra. Ci stiamo provando dal 2007. Dobbiamo costruire un’alternativa a questo centrodestra di Meloni che sinora ha disatteso ogni impegno elettorale».

Renzi lo sente ancora?

«Non ci sentiamo spesso, ma ci siamo visti quest’estate, quando è venuto a Cagliari».

Lo porterebbe nell’asse Pd-M5S?

«Io nel Campo largo porterei tutte le energie e le forze che vogliono dare un contributo per migliorare la qualità della vita delle persone».

RIPRODUZIONE RISERVATA