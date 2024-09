Le firme contro la speculazione A Oristano il monito del vescovo 

Va avanti in tutta la Sardegna la raccolta di firme a sostegno del progetto di legge di iniziativa popolare Pratobello 24, finalizzato a bloccare l’assalto degli speculatori dell’eolico e del fotovoltatico. Sul tema si è espresso ieri il vescovo di Oristano Roberto Carboni durante l’omelia per la festa della Madonna del Rimedio, davanti a migliaia di persone. Proseguono intanto gli incontri tra la Giunta regionale, in testa la presidente Todde, e i sindaci per la difficile individuazione delle “aree idonee”.

