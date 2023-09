Le fioriere traslocano dal Corso al piazzale degli Scogli rossi 

Le sedici fioriere con effetto corten posizionate in corso Umberto traslocano ad Arbatax sul piazzale degli Scogli Rossi. La Giunta di Marcello Ladu rompe con il progetto architettonico promosso dalla precedente amministrazione, che aveva fatto discutere all’atto della posa dei vasi, e apre una nuova stagione architettonica per l’ex salotto buono di Tortolì. Al posto delle fioriere, come delineatore tra la carreggiata e il percorso pedonale, il Comune ipotizza il montaggio dei marker (occhi di gatto) a led. Dunque dopo appena un anno e mezzo si chiude il ciclo di vita delle fioriere nel Corso. L’ente le riciclerà nel piazzale con vista sulle Rocce Rosse per un primo intervento di arredo urbano.

