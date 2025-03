Le fioriere già trasformate in posacenere 

Erano state abbellite e dipinte, con una palma sistemata all’interno, ma le fioriere in viale Colombo sia nel primo che nel secondo tratto sono state trasformate in portacenere improvvisati. Al loro interno ci sono migliaia di cicche di sigarette, rifiuti che non fanno che dare un’immagine di degrado alla zona. Purtroppo chiunque fumi non si fa alcuno scrupolo a sbarazzarsi del mozzicone gettandolo nelle fioriere colorate, se non direttamente a terra. E questo nonostante lungo tutta la via ci siano i cestini appositi, dotati anche del braccio per gettare le cicche. Se poi ci si avvicina al laboratorio analisi sotto i portici, le fioriere che stanno di fronte non sono piene solo di cicche ma anche di batuffoli di cotone.

«È una vergogna», commenta una passante, Assunta Pinna, «e pensare che queste fioriere sono così carine come le hanno dipinte, ma contro gli incivili evidentemente c’è poco da fare. Io li vedo quelli che fumano e che poi molto tranquillamente buttano le cicche a terra. Non si pongono nemmeno il problema di usare i posacenere». Distese di mozziconi si notanno anche nelle aiuole in via Marconi, quelle rimesse a posto nelle scorse settimane dalla De Vizia con la ghiaia e la potatura in stile delle siepi. ( g. da. )

