Le Finestrelle nel verde cercano ancora un compratore 

Si procede con un nuovo bando per vendere la struttura de "Le Finestrelle", l'immobile di proprietà comunale, immerso in un parco attrezzato, proprio al centro della cittadina, ai lati del viale Pietro Nenni, punto commerciale strategico. Tra il 2025 e il 2026 il Comune ha effettuato tre bandi sempre al ribasso, partendo da 155 mila euro, fino ad arrivare a 124 mila euro. Per tre volte però il bando è andato deserto. Non c'è stata alcuna manifestazione di interesse.

«Proprio in questi giorni stiamo per pubblicare un nuovo bando - dice l'assessore ai Lavori pubblici, Danilo Masala - con l'importo di vendita ribassato a 90 mila euro- speriamo che questa cifra sia appetibile. La proposta di vendita rimarrà online per 30 giorni. Se anche questa volta non ci dovesse essere nessuna manifestazione di interesse, l'amministrazione comunale deciderà il da farsi, magari togliendo l'immobile dall'alienazione". Si tratta di una importante struttura, adatta per attività commerciali, quali bar e ristorazione, ma anche come centro congressi, collocato al centro di un parco recentemente riqualificato.

Si tratta di una struttura che ha una potenzialità importante e si trova in una posizione centrale con un parco attrezzato con giochi per bambini e altre attività.

RIPRODUZIONE RISERVATA