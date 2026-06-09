VaiOnline
Macomer.
09 giugno 2026 alle 02:26

Le Finestrelle nel verde cercano ancora un compratore 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si procede con un nuovo bando per vendere la struttura de "Le Finestrelle", l'immobile di proprietà comunale, immerso in un parco attrezzato, proprio al centro della cittadina, ai lati del viale Pietro Nenni, punto commerciale strategico. Tra il 2025 e il 2026 il Comune ha effettuato tre bandi sempre al ribasso, partendo da 155 mila euro, fino ad arrivare a 124 mila euro. Per tre volte però il bando è andato deserto. Non c'è stata alcuna manifestazione di interesse.

«Proprio in questi giorni stiamo per pubblicare un nuovo bando - dice l'assessore ai Lavori pubblici, Danilo Masala - con l'importo di vendita ribassato a 90 mila euro- speriamo che questa cifra sia appetibile. La proposta di vendita rimarrà online per 30 giorni. Se anche questa volta non ci dovesse essere nessuna manifestazione di interesse, l'amministrazione comunale deciderà il da farsi, magari togliendo l'immobile dall'alienazione". Si tratta di una importante struttura, adatta per attività commerciali, quali bar e ristorazione, ma anche come centro congressi, collocato al centro di un parco recentemente riqualificato.

Si tratta di una struttura che ha una potenzialità importante e si trova in una posizione centrale con un parco attrezzato con giochi per bambini e altre attività.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

amministrative 2026

Sanluri, Urpi cala il tris con percentuali bulgare «I cittadini ci apprezzano»

Affluenza consistente, al voto un elettore su tre Fenu: «Faremo un’opposizione responsabile» 
Luigi Almiento
La sorpresa.

Guspini, Pala archivia l’epoca De Fanti

Giovanni G. Scanu
Amministrative 2026

Cossa trionfa nella “sua” Sestu: «È una gioia immensa»

Battuta Michela Mura, candidata del Campo largo: «Ci abbiamo provato, buon lavoro al sindaco» 
Francesco Pinna
Gli sconfitti.

Manca non è deluso: «Un risultato comunque dignitoso»

Giovanni Lorenzo Porrà
Amministrative 2026

A Dolianova trionfa Piras Ussana cambia con Coni, Serdiana incorona Puddu

I risultati delle elezioni nei tre centri: una conferma e due novità assolute 
Carla Zizi Ylenia Mascia
La riconquista.

Fadda regina di Maracalagonis

Antonio Serreli
Il duello.

Nuraminis, Anni al terzo mandato

Ignazio Pillosu
Corsa a tre.

Uta premia Angioni: «Siamo pronti»

Lorenzo Ena
Amministrative 2026

Per la prima volta una donna conquista Muravera

Francesca Mattana nuova sindaca A Villaputzu eletto Pierpaolo Piu 
Gianni Agus