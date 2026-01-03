Le Final Four della Coppa Italia di Serie C 

Quartu Sant’Elena si prepara ad accogliere le Final Four di Coppa Italia di Serie C1 maschile e Serie C femminile di calcio a 5, un appuntamento importante per il futsal regionale. L’appuntamento, organizzato dal Comitato regionale Figc-Lega nazionale dilettanti Sardegna, si terrà al Pala Beethoven e si articolerà su tre giornate: oggi sono in programma le semifinali maschili, domani quelle femminili e martedì 6 gennaio le finali di entrambe le categorie, che assegneranno i due trofei.

L’evento è stato presentato ieri nei locali dell’ex convento di piazza Asuni in presenza dei vertici del Comitato regionale della Figc sarda, delle società protagoniste e delle istituzioni locali: Gianni Cadoni (presidente della Figc Sardegna e vice presidente della Lnd), Luca Fadda (responsabile del calcio a 5 della Figc Sardegna), Graziano Milia (sindaco della città) e Antonio Mauro Contini (assessore comunale ai Lavori pubblici e alle manutenzioni).

Le semifinali maschili prevedono le sfide tra Atletico Sestu e Fanni Futsal Sassari e tra C’è Chi Ciak e Villacidrese, mentre in campo femminile si giocheranno l’incontro tra Decimoputzu C5 e Monastir 1983 e quello tra Quartu Calcio 5 e Maracalagonis.

Le Final Four, hanno spiegato nella conferenza stampa, rappresentano il momento clou del calendario regionale perché offrono visibilità a società e atleti e contribuiscono alla crescita di un movimento in continua espansione.

