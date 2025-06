Le figurine dei commercianti per promuovere lo shopping 

Tutto pronto per la nuova iniziativa del Centro commerciale naturale Welcome to Sant’Antioco: i commercianti stanno distribuendo l'album e le figurine degli associati che da giugno fino a fine novembre cercheranno di stimolare gli acquisti nella attività economiche cittadine. «È un' iniziativa a cui teniamo molto e che mette in rete tutte le attività commerciali, a prescindere dalla loro posizione in paese. Lancia anche il messaggio ovvero, che stiamo cercando l’associato numero 100 perché si apre a chiunque volesse entrare nel Ccn», ha detto Gianni Esu, presidente di Welcome to Sant’Antioco. «L’idea nasce dagli associati e li vede protagonisti in un album dove si scoprono tutte le facce di chi quotidianamente tiene in vita i comparti produttivi di Sant’Antioco. Ci piace proporre azioni che in qualche modo coinvolgano le persone e questa è perfetta per mettere insieme clienti ed esercenti – ha detto Mauro Muntoni, componente del direttivo – da oggi chi vuole sostenere le attività locali ha un motivo in più, giocare con noi, collezionare le 99 figurine dell'album e provare a vincere i ricchi premi messi in palio». La caccia alle figurine è cominciata.

