Le figlie di Fortunato Manca addobbano la rotatoria a lui intitolata 

Era soprannominato “Il toro di Monserrato” e ancora oggi, a sedici anni dalla sua scomparsa, l'ex pugile Fortunato Manca continua a vivere nei cuori di chi lo ha visto compiere grandi prodezze sul ring, rendendo ancora più orgogliosi non solo i suoi concittadini monserratini, ma tutti i sardi. Ben 71 incontri vinti su 83, d'altronde, lasciano il segno. Il pugile campione europeo dei pesi welter (1964-1965) e sfidante al titolo mondiale dei pesi medi junior, martedì 17 dicembre avrebbe compiuto 90 anni, ma purtroppo non è riuscito ad arrivare a questo traguardo, perché è morto il 16 dicembre - quindi il giorno prima del suo compleanno - del 2008, all'età di 74 anni a causa di un male incurabile. In occasione di quello che sarebbe stato il giorno dei sui 90 anni, le sue figlie Carla e Liliana hanno deciso di addobbare con luci natalizie la rotatoria a lui intitolata nel 2015 tra via Caracalla e via dell’Argine. «È un modo per rendergli omaggio», dichiara Carla Manca, «nostro padre tutt'oggi è amato da tantissimi monserratini e non solo. Di recente ho incontrato un giovane di trent'anni che quando ha saputo che sono la figlia di Fortunato Manca, ha detto che per lui è un mito dello sport sardo. Questo non può che rendere noi familiari orgogliosi di ciò che mio padre ha rappresentato».

