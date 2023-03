Le Fiat 500 sfilano nel centro cittadino 

Appuntamento per gli appassionati di auto d’epoca. Domani si tiene a Oristano “Primavera 500”, raduno delle Fiat 500 e delle auto derivate, promossa dal coordinamento di Oristano del club Italia di queste auto, con il patrocinio del Comune.

Il raduno, al quale possono partecipare tutti i proprietari di Fiat 500 e vetture derivate che sono state immatricolate dal 1957 al 1977, si aprirà alle 8.30 in piazza Eleonora con il ritrovo, le iscrizioni e la consegna dei gadget ai partecipanti.

Per tutta la mattina le vetture saranno in mostra ai piedi della statua di Eleonora.Per i partecipanti, alle 10.30 è prevista una visita guidata alla chiesa e al Monastero di Santa Chiara e alla Torre di Mariano II in piazza Roma.

Alle 12.30 le auto d’epoca sfileranno per le vie del capoluogo per poi proseguire per un giro turistico verso Torregrande dove, alle 13, chi vorrà potrà partecipare al pranzo in un ristorante della borgata marina.

Per informazioni ed eventuali comunicazioni si può contattare la fiduciaria del coordinamento di Oristano del Fiat 500 club Italia, Silvana, al numero di telefono 327 8420959. ( m. g. )