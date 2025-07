Le fiamme raggiungono case e aziende 

Ancora un altro pomeriggio di fuoco nel Sud Sardegna. Le fiamme hanno causato gravi danni a Teulada, anche se i roghi più pericolosi sono divampati a Villasor e a Villaspeciosa dove hanno sfiorato aziende e abitazioni.

La paura

A Villaspeciosa l’allarme è partito intorno alle 15, dalla periferia. Le fiamme sono divampate nei pressi di via Scuole, raggiungendo in breve tempo i campi adiacenti alla Statale 130 e il cavalcavia che conduce alla Provinciale 90. Qui, una famiglia che vive nelle ultime case verso la campagna, ha vissuto un pomeriggio infernale: i ranger di Uta hanno salvato dalle fiamme un anziano e sua figlia. La casa è stata fatta evacuare per precauzione. Anche dei cavalli, custoditi in una stalla della periferia del paese, sono stati messi in salvo dai vigili del fuoco.

L’incendio è stato spento intorno alle 21, dai volontari della protezione civile, barracelli, vigili del fuoco e Forestale della stazione di Uta, che ha diretto le operazioni. Il secondo incendio è partito dopo le 18, nella località agricola Zippeddu, di Decimoputzu. Per via del forte vento, le fiamme sono fin da subito apparse pericolose per le aziende e le case della zona. Oltre alle forze a terra, sono intervenuti tre elicotteri che hanno effettuato numerosi lanci d'acqua per contenere il fuoco.

Il racconto

Anche a Decimoputzu a rischio alcune abitazioni nelle campagne (per fortuna salve). In fumo, invece, ettari di campagne sorresi al confine con Villacidro. Si parla di circa 80 ettari stimati.

«Il problema è la lingua di fuoco», come ha raccontato Pier Paolo Pistis, capitano dei barracelli sorresi, tra i tanti volontari accorsi. «Stiamo parlando di un fronte vastissimo e lunghissimo. Difficile da fermare. Eravamo veramente in un inferno di fuoco. Per fortuna, oltre a un elicottero civile è intervenuto anche un elicottero dell’aeronautica in soccorso». E le fiamme, in un secondo momento, si sarebbero anche avvicinate proprio alla base militare di Decimomannu, rimanendo nel territorio sorrese.

L’accusa

«Un’annata che ci sta mettendo in seria difficoltà», spiega il sindaco di Villasor Massimo Pinna che ha seguito minuto per minuto gli aggiornamenti del rogo. «Una piaga che ormai segna in modo indelebile il paese. Una comunità che vive anche di agricoltura e rischia di vedere in fumo gli sforzi. Probabilmente servirebbe più controllo, magari con strumenti tecnologici. La solidarietà va come sempre alle aziende agricole».

