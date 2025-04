Le Fiamme Oro nuovo team di Diego Nappi 

Marcell Jacobs, Gimbo Tamberi, Mattia Furlani, Larissa Iapichino, Yeman Crippa, Ayomide Folorunso, Luminosa Bogliolo e, naturalmente, Dalia Kaddari. Sono soltanto alcuni degli atleti accomunati dalla maglia cremisi con la scritta “Polizia”: della prestigiosa squadra di atletica leggera delle Fiamme Oro entra adesso a far parte anche Diego Nappi.

Il diciassettenne di Porto Torres è uno dei più promettenti velocisti italiani. Nei giorni scorsi, nel corso di un’intervista, lo stesso Filippo Tortu (al quale Nappi ha sottratto il primato italiano Under 18 dei 200 metri in 20”79) lo aveva segnalato come uno dei talenti del futuro per la velocità azzurra. Il palmares dell’atleta allenato da Marco Trapasso è già piuttosto ricco: spicca il titolo europeo Under 18 dei 200 metri che cercherà di bissare ad agosto a Tampere (Finlandia) tra gli Under 20.

«Benvenuto nella squadra, Diego! Siamo super felici di averti con noi in questa grande famiglia», dice la quartese Dalia Kaddari, impegnata nel raduno delle staffette azzurre a Roma e che con Nappi condivide il manager Marcello Magnani. ( c.a.m. )

