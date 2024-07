Le fiamme minacciano le case 

Attimi di paura ieri pomeriggio a Città Giardino per un incendio. Le fiamme, dopo essersi propagate nei pressi di Pratosardo, a ridosso dello svincolo fra la 389 e la 131 dcn, hanno minacciato alcune abitazioni del quartiere. Il provvidenziale intervento delle squadre a terra di vigili del fuoco, Corpo forestale e Forestas, insieme a due elicotteri giunti dalle basi di Farcana e Anela, ha evitato il peggio, scongiurando il rischio evacuazioni. Il rogo è stato domato intorno alle 17. Poi la bonifica per mettere in sicurezza l’intera area e la caccia ai piromani.

Il fumo

In cenere alcuni ettari di sterpaglie e macchia mediterranea. Il quartiere è stato invaso da un fitta coltre di fumo, visibile a chilometri di distanza. Operativi sul posto anche polizia e carabinieri, impegnati nel mettere in sicurezza diverse vie e coordinare il traffico in ingresso verso la città.

«L’incendio è stato sotto controllo fin dalle sue fasi originarie, grazie alla presenza di due squadre insieme agli elicotteri e altre componenti dell’apparato antincendio», hanno spiegato dal comando dei vigili del fuoco. Diversi cittadini hanno manifestato preoccupazioni, invocando maggiori pulizie del verde per prevenire il rischio roghi.

I residenti

«Ormai da diversi anni si ripete il solito copione - hanno raccontato alcuni residenti - con la zona presa di mira sempre dagli incendiari, mettendo in pericolo le nostre abitazioni. Sarebbe opportuno che le istituzioni di attivassero non solo per implementare e monitorare la sorveglianza sulle zone più sensibili della città, ma anche per inasprire le pene verso chi distrugge il nostro patrimonio ambientale. Serve una maggiore pulizia della zona».Fra i cittadini accorsi Andrea Seddone, della compagnia barracellare: «Pur non essendo in servizio, vedendo le fiamme mi sono precipitato nel quartiere, dove nel frattempo erano già presenti i primi soccorsi. Le operazioni di spegnimento sono procedute nel migliore dei modi. Va detto grazie a chi sacrifica se stesso per il bene comune, battendosi contro i piromani che agiscono nell’ombra».

Prevenzione

Intanto, da alcuni giorni decine di operai incaricati dal Comune stanno provvedendo allo sfalcio e alla pulizia dei luoghi più sensibili e a rischio in città.

