Le fiamme minacciano ancora i palazzi 

A luglio dell’anno scorso molte famiglie avevano dovuto abbandonare le loro abitazioni invase dal fumo. Da allora, in via Mandrolisai, non è cambiato nulla nonostante le denunce dei residenti e ieri inevitabilmente si sono vissuti momenti di paura quando è scoppiato un nuovo incendio nei terreni abbandonati, pieni di vegetazione incolta e rifiuti, a pochi metri dai palazzi e dalle auto e moto presenti nei parcheggi condominiali. Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco, intervenuti dopo le chiamate degli abitanti. Non ci sono stati feriti o danni. Resta però la preoccupazione di chi vive da queste parti.

Il fumo

L’emergenza è scattata attorno alle 9 quando alcuni condomini di uno dei palazzi di via Mandrolisai ha notato il fumo alzarsi dai terreni confinanti con via Marongiu, via della Sila e via Sarrabus. Alcuni abitanti hanno immediatamente segnalato il rogo alla centrale dei vigili del fuoco, in viale Marconi, che ha inviato due squadre sul posto. C’è anche chi ha spostato i mezzi dai parcheggi più vicini alla zona dell’incendio. I vigili del fuoco hanno subito domato le fiamme, mettendo poi in sicurezza l’area. Un intervento andato avanti per quasi due ore. Alla fine l’incendio ha interessato le sterpaglie e alcuni cumuli di spazzatura.

Le proteste

Una situazione che preoccupa non poco i residenti della zona e chi ha delle attività attorno ai terreni. A settembre c’era stata una prima protesta perché a distanza da due mesi dall’incendio della scorsa estate, i terreni erano sempre pieni di sterpaglie, erba secca e rifiuti. «Dall’anno scorso», ribadisce ora Paolo Angrisano, residente in via Mandrolisai, «non è cambiato nulla. Non è stato fatto niente. Le sterpaglie sono sempre lì così come i rifiuti. Questa area viene utilizzata come discarica».

I rischi

I pericoli, per chi vive attorno, sono evidenti. Nell’incendio dello scorso luglio le fiamme avevano circondato le palazzine della zona, minacciando le bombole del complesso condominiale e raggiungendo dei veicoli e un’autorimessa. «Non sappiamo di chi siano questi terreni. Per questo chiediamo che il Comune faccia la sua parte: non è possibile vivere con il rischio che ogni giorno possa scoppiare un incendio e che le fiamme possano minacciare le nostre auto e le nostre case. Devono essere individuati i responsabili di queste aree e gli deve essere imposto di tenere puliti i terreni».

RIPRODUZIONE RISERVATA