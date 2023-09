Le fiamme lambiscono le case 

Le fiamme si sono sviluppate all’improvviso verso mezzogiorno aggredendo un canneto tra via Nenni e via Segni, la vegetazione vicina e anche le sterpaglie ormai a secco. Non è mancata la paura nelle villette di via Segni, col maestrale che indirizzava il fuoco proprio a ridosso degli immobili. Diversi residenti impauriti si sono riversati sulla strada invasa dal fumo. «Abbiamo avuto paura».

Determinante è stato l’immediato intervento dei pompieri, ma anche la presenza delle strisce parafuoco nelle vicinanze della strada, a suo tempo realizzate dal Comune nelle zone più a rischio delle periferie di Selargius.

Nuove fiamme

Il rogo, forse doloso, ma l’origine esatta è da chiarire, è stato circoscritto e domato nel primo pomeriggio ma verso le 16,30 ha ripreso vigore con nuovo intervento dei pompieri: il rogo è stato così spento per la seconda volta dopo le 17.

Tutto, come detto, è iniziato verso mezzogiorno col fuoco ha aggredito un canneto e le erbacce facendo anche temere il peggio con le abitazioni vicinissime e col vento che spingeva le fiamme proprio a ridosso della zona abitata. I carabinieri hanno subito chiuso la strada e l’intervento di vigili del fuoco e protezione civile ha consentito di circoscrivere le fiamme che in poco più di un’ora sono state domate. Qualche ora più tardi, il bis con nuove fiamme e con l’arrivo ancora dei vigili del fuoco. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale. Ora si indaga per risalire con certezza alla causa dell’incendio.

