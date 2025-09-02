Le fiamme inceneriscono 10 ettari a Sa Cruxitta, in salvo le serre 

Piromani in azione a Decimoputzu, il rogo distrugge circa dieci ettari di pascolo nella località agricola di Sa Cruxitta. Le fiamme sono divampate verso le 13,30 di ieri, dal bordo di una strada di penetrazione agraria, poi il vento teso ha favorito la corsa del fuoco verso le diverse aziende agricole della zona. Fortunatamente, i vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias, arrivati con due mezzi, e le squadre antincendio della protezione civile, giunte in forze da Serramanna, Assemini e Capoterra, coordinate dagli agenti del Corpo forestale della stazione di Uta, hanno fermato l’avanzata delle fiamme prima che potessero danneggiare le serre in attività.

Sul posto era presente anche la polizia locale, che ha effettuato una ricognizione delle aree bruciate. Oltre ai pascoli, sono finiti in cenere un oliveto, diversi alberi di eucalipto e i tubi di alcuni impianti d’irrigazione. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono terminate intorno alle 16. L’intera zona di Decimoputzu, dall’inizio della stagione estiva è stata più volte presa di mira dagli incendiari, con gravi conseguenze per le attività agricole. Gli agenti della Forestale di Uta, oltre allo spegnimento del rogo, hanno subito avviato le indagini per identificare gli autori del gesto.

