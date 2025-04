Le fiamme devastano un cantiere nautico: 40 barche in cenere 

Una colonna di fumo denso e nerissimo visibile da tutta la città, sirene spiegate ed elicotteri in volo: nel primo pomeriggio di ieri un incendio di enormi proporzioni è divampato nel cantiere di barche Nautica Acqua, a Cala Saccaia, nel distretto industriale del Cipnes. pesante il bilancio, con una quarantina di imbarcazioni andate distrutte. Ancora in fase di accertamento le cause, il rogo sembrerebbe essere partito da un'imbarcazione in lavorazione all'interno della struttura: le fiamme sono rimaste alte per ore e le operazioni di spegnimento hanno imposto un dispiegamento di forze imponente.

Task force

In azione cinque squadre dei vigili del fuoco di Olbia, Arzachena, Tempio, del distaccamento di Siniscola, del comando di Nuoro, del distaccamento aeroportuale di Olbia con mezzi speciali, tra i quali l'elicottero del'elinucleo di Alghero, che ha sorvolato la zona fino a tarda sera. Sul posto, a coordinare le attività, il comandante provinciale, Antonio Giordano, le forze dell'ordine, tre ambulanze e l'elisoccorso.

Personale in salvo

Nessun ferito e nessuna conseguenza per una decina di addetti impiegati, ieri, nel cantiere, che sono riusciti a mettersi in salvo e a lanciare immediatamente l'allarme. Momenti di spavento, però, che hanno richiesto l'intervento del personale medico per una persona che ha accusato un lieve malore. Paura anche tra i residenti e i dipendenti delle altre attività commerciali che confinano con il cantiere andato in fumo ma il pronto intervento ha consentito di circoscrivere le fiamme all'interno della struttura.

Ingenti i danni, forse diversi milioni di euro, ancora da quantificare con precisione: all'interno di uno dei due capannoni una quarantina di imbarcazioni andate in fumo, parte del tetto andata completamente distrutta, con la struttura ha riportato importanti segni di cedimento. Complesse le operazioni di spegnimento sia per l'estensione dell'area interessata dall'incendio sia per le alte temperature raggiunte all'interno dell'immobile. Nelle prossime ore si procederà alla bonifica del sito e a effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Caos in area industriale

Per tutto il pomeriggio, è stato interdetto il traffico lungo l'asse principale della Zona industriale, dove sorgono numerose attività. Nato nel 2012, in un momento di profonda crisi nel settore, Nautica Olbia si è affermata nella produzione di yacht e nei servizi di assistenza ai natanti, con un occhio particolare alla sostenibilità sia nelle attività produttive sia con la creazione di spazi per le lavorazioni progettate per ridurre al minimo le emissioni tossiche.

Duro colpo

Il cantiere, che fa parte delle novanta imprese attive nella nautica del Cipnes, era in piena operatività in vista della stagione estiva alle porte e contribuisce alla dinamicità del comparto che, di recente, ha visto l'insediamento, a Cala Saccaia, di diciassette nuove imprese specializzate nella cantieristica, un incremento che porta al 15 per cento il contributo del settore al volume produttivo dell'intero distretto. Un tessuto imprenditoriale di spessore che ieri ha subito un nuovo duro colpo.

