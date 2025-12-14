VaiOnline
Sassari
14 dicembre 2025 alle 01:05

Le fiamme devastano il FeFa Club 

Grave incendio in via Era nel quartiere di Li Punti. Il rogo si è sviluppato, intorno alle 3 del mattino di ieri, nel FeFa Club, un circolo accanto alla chiesa di San Pio X. Le fiamme hanno avvolto l’intera struttura a un piano, provocando danni ingenti. Come documentato da alcuni video, il fuoco ha invaso gli interni, aggredendo anche la porta di ingresso, e il fumo si è innalzato a una decina di metri, spaventando chi abita nelle vicinanze. I vigili del fuoco, subito intervenuti, hanno impiegato più di un’ora per le operazioni di spegnimento, complesse tanto da richiedere il sostegno di un’autobotte. Su quanto avvenuto sta indagando la polizia che dovrà stabilire se si sia trattato di un atto doloso oppure di un incidente magari provocato da un cortocircuito o da altre cause. L’episodio ha destato scalpore nel rione che, nell’ultimo anno, ha subito alcuni gesti di microcriminalità, dai furti all’incendio di autovetture ma mai nulla di simile.

