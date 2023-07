Le fiamme devastano il Campidano: cinque roghi in contemporanea 

Un’altra giornata di fuoco nell’Isola dove le fiamme hanno attraversato campi, minacciato centri abitati e causato diversi problemi ai trasporti.

Campidano

Il pomeriggio d’inferno nelle campagne tra Decimoputzu e Villaspeciosa , è cominciato verso le 16: cinque vasti roghi hanno tenuto sotto assedio i due paesi. Le fiamme, di probabile origine dolosa, sono partite contemporaneamente da diversi punti, estendendosi pericolosamente fino alle abitazioni e un distributore di benzina sulla Statale 130. Fortunatamente il fuoco ha solo lambito la parte esterna del distributore, senza procurare danni.

Un altro punto fuoco è partito da sotto un cavalcavia nella periferia di Villaspeciosa, minacciando alcune abitazioni. I residenti si sono adoperati con mezzi di fortuna per spegnere le fiamme, in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Poco più avanti l’incendio si è spinto fino al campo sportivo, dove sono andati a fuoco gli alberi che lo delimitano. Nella Provinciale 90, il fuoco partito dalle sterpaglie, a causa del forte vento si è rapidamente sviluppato divorando grandi aree di rimboschimenti di eucalipti, minacciando diverse aziende agricole e distruggendo un fienile. Non ci sono stati feriti tra gli animali.

I ranger assieme i barracelli, a numerose squadre di volontari della protezione civile, Forestas e i vigili del fuoco di Iglesias e Cagliari, hanno dovuto operare per ore per riuscire a contenere gli incendi. Un ruolo importante è stato svolto dagli elicotteri delle basi di Marganai, Pula, e da uno dell’Aereonautica partito dalla vicina base di Decimomannu.

La strada che collega Villaspeciosa alla Strada Statale 130 è stata chiusa al traffico per precauzione, anche a causa dei lavori in corso, in direzione Iglesias. «Per fortuna non ci sono stati feriti, ma il danno è enorme – afferma Gianluca Melis, sindaco di Villaspeciosa - la stupidità umana non ha limite e queste azioni lo dimostrano».

A Decimoputzu le case e le aziende tra Is Narbonis e San Basilio sono state circondate dalle fiamme su più fronti. Danneggiati impianti di alberi d’ulivo e frutteti. «Abbiamo vissuto ore drammatiche, – racconta il sindaco di Decimoputzu, Antonino Munzittu – Un atto scellerato ha messo in ginocchio tanta gente. Ci ha salvato l’intervento degli elicotteri, che hanno rallentato l’avanzata del fuoco».

San Gavino

Nel Medio Campidano un grosso incendio è divampato a ridosso della Statale 197, che da Sanluri porta a Guspini passando per San Gavino: a causa del fuoco e del fumo nel primo pomeriggio la strada è stata chiusa e i treni sono stati fermati. Alle 14 il vice sindaco di San Gavino, Nicola Ennas, ha attivato il Centro operativo comunale (Coc) per fronteggiare l’emergenza e garantire l’incolumità delle persone. Le fiamme, alimentate dallo scirocco, sono arrivate a minacciare il cimitero. Con il forte vento e le temperature altissime, poco dopo le 14, è stata sospesa la circolazione dei veicoli sulla 197 nel territorio di San Gavino e allo svincolo per la Carlo Felice, all’incrocio per Sanluri. Per evitare rischi è stato interrotto anche il trasporto ferroviario. Decisivo l’intervento degli elicotteri per domare le fiamme che hanno devastato diversi ettari di terreno.

Oristanese

Allerta massima anche nell’Oristanese. Nel primo pomeriggio un incendio è divampato a ridosso della Statale 131 all’altezza dello svincolo per Santa Giusta vicino al circolo ippico l’Usignolo. Il fuoco, alimentato dal vento di libeccio, si è esteso fino alla Carlo Felice. Sul posto vigili del fuoco di Oristano, forestas e la forestale intervenuta anche con un elicottero. La polizia stradale ha bloccato la circolazione in entrambe le direzioni per circa un’ora; a metà serata situazione sotto controllo e traffico riaperto. Subito dopo allarme fra Albagiara e Gonnosnò con fiamme che minacciavano la zona boscata della Giara. La forestale ha inviato ben quattro elicotteri, sul posto anche le squadre a terra dei vigili del fuoco e di forestas; a tarda serata gli uomini dell’antincendio erano ancora impegnati nelle operazioni di contenimento e bonifica.

Sulcis

Doppio allarme incendio, ieri pomeriggio, a Portoscuso. Il primo nelle campagne tra la frazione di Paringianu e l’area industriale. L’allarme scattato repentinamente ha permesso di avere ragione delle fiamme in breve tempo. All’ingresso del paese, zona “Sa Cruxitta”, poco lontano dalle case: sono stati residenti a dare l’allarme e a darsi da fare per primi per bonificare il rogo prima che potesse creare danni alle auto in sosta e alle case.

RIPRODUZIONE RISERVATA