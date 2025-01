Le fiamme che scacciano il male 

F orse non esiste in Sardegna altra festa in cui si mescolino tanto il sacro e il profano, la Chiesa e il paganesimo. Sant’Antoni ‘e su ou è la festa del fuoco taumaturgico e benaugurante che nell’Isola segna anche l’avvio del Carnevale. Una festa in cui tutte le comunità, dalla Barbagia al Marghine, dall’Ogliastra al Campidano, si riuniscono intorno a un gigantesco falò. «Era un fuoco sacro», spiega Tatiana Cossu, antropologa culturale dell’Università di Cagliari. «Un fuoco di benedizione, a cui si riconosceva il potere di allontanare il male». Ieri come oggi, una credenza ancora radicata nell’Isola dove l’accensione dei fuochi è preceduta dalla recita dei vespri e dalla messa in chiesa, seguita dalla processione con tre giri intorno al falò e la benedizione impartita dal parroco. Tanti i paesi dove, oltre al fuoco e al pane votivo, vengono benedetti pure gli animali, a testimonianza della devozione dei sardi per il santo che è anche protettore di queste creature.

La fuliggine buona

Un rito che si ripete a metà gennaio, la prima festa dell’anno, tradizione comune a molti luoghi in Italia e che, al di là dei simbolismi generali di purificazione e rinascita, trova in Sardegna un significato particolare, legato ai poteri benefici del fuoco. Un fuoco sacro, appunto, sottolinea Tatiana Cossu. «Antonio Abate, eremita egiziano morto intorno al 356 e le cui spoglie furono portate in Francia nell’undicesimo secolo, era un santo popolarissimo tra i poveri, e non solo, per via della sua fama di taumaturgo. In Sardegna questi poteri curativi sono richiamati nei riti legati al falò, all’utilizzo della cenere, del carbone, dei tizzoni ardenti, come ha raccontato Raffaello Marchi nelle sue note etnografiche nella prima metà del Novecento. Gli si riconosceva il potere di allontanare il male, di benedizione». Una credenza che, per esempio, si praticava segnandosi con la fuliggine una croce sulla fronte; e s’invocava la mano del santo sugli animali, disegnando una croce sulle mangiatoie coi tizzoni di sughero anneriti. Sempre con la fuliggine, aggiunge l’antropologa, «resiste in tanti paesi la tradizione di colorare la faccia, che segna l’inizio del Carnevale. A Mamoiada, la festa di Sant’Antonio coincide con la prima uscita dei Mamuthones».

Le origini misteriose

Non si conosce esattamente quando è cominciata l’usanza di accendere i falò. «La documentazione etnografica risale alla fine del 1800 con riti e leggende raccontati da Grazia Deledda e Filippo Valla nella “Rivista delle tradizioni popolari italiane” curata da Angelo De Gubernatis. E poi abbiamo gli studi di Raffaello Marchi, che per esempio racconta la festa a Mamoiada nel 1918 con i fuochi in ogni piazza, e le donne che vi giravano intorno tre volte recitando il Credo». La devozione per Sant’Antonio Abate, spiega, «si è diffusa in tutta Europa in epoca medievale grazie all’ordine dei canonici ospedalieri di Vienne, i monaci Antoniani che nei loro hospitali curavano i poveri e i pellegrini. Era un tempo di terribili pestilenze e di malattie, come l’ergotismo, allora detto ignis sacer, il fuoco sacro, che noi conosciamo come “fuoco di Sant’Antonio”, e morbi che si manifestavano con cancrene e piaghe. Non erano altro che intossicazioni derivate dal consumo del pane di segale contaminato da un fungo». I canonici ospedalieri sono stati anche in Sardegna. «Erano qui già nel tredicesimo secolo, lo sappiamo grazie ai documenti studiati da Mariangela Rapetti, docente di Archivistica dell’Università di Cagliari».

Le memorie di Despine

Un culto raccontato anche dalla letteratura di viaggio con una testimonianza suggestiva, dice Tatiana Cossu, «di Félix Despine che, in “Souvenirs de Sardaigne”, memorie pubblicate nel 1881 di cui c’è un’unica traduzione in italiano, “Fèlix Despine, Ricordi di Sardegna: un anno a Cuglieri e dintorni (1858-1859)”, del 2010, a cura di Pino Loddo per la casa editrice Domus de Janas». Chi era Despine? «Era un funzionario savoiardo, intendente nella sede di Cuglieri, allora capoluogo di provincia, dal 27 aprile 1858 fino al 15 luglio 1859. Una permanenza breve, di cui racconta tra l’altro anche una giornata a Bosa, dove arrivò la sera del 16 gennaio, “festa”, scrive riportando il nome in sardo, “di Sant’Antonio de su fogu”. Racconta che si tratta di “una delle cinque feste solennizzate da canti notturni che risuonano dalle undici di sera alle cinque e mezza del mattino”». “Sas nottes de cantare” che si celebrano, ancor oggi, il 31 dicembre, il 5 gennaio, il 16 gennaio e il 19 gennaio. «Despine racconta che “il giorno della festa si benedicono i cavalli e si ringrazia il santo per la liberazione dalle pestilenze”, e che “in suo onore vengono accesi grandi fuochi d’alloro e di legno d’ulivo; una usanza che, senza dubbio, richiama i fuochi accesi in passato per purificare l’aria e scacciare, con l’aiuto della preghiera, i miasmi pestilenziali”. Aggiunge che “si mangia il pane di sapa ”, lo scrive in sardo, “fatto con farina di grano duro impastata con vino cotto”. E sottolinea, “immagino che sia in ricordo del pane quotidiano che i corvi dal cielo portarono al pio anacoreta”». Immagini e impressioni vivide, scene osservate da un forestiero che coglie i particolari con lo sguardo della meraviglia.

I santi gemelli

Félix Despine non racconta solo il culto di Sant’Antonio. «Ci dà una testimonianza diretta anche della festa di San Sebastiano», spiega Tatiana Cossu, «ed è un accostamento molto interessante perché sono due ricorrenze vicine, entrambe improntate al rito del fuoco ed entrambe molto sentite dai sardi». Cosa scrive Despine? «Racconta il rito celebrato a Cuglieri e fa riferimento al giorno in cui è “cessata l’ultima pestilenza, il 21 gennaio, giorno di San Sebastiano”. Richiama probabilmente una data del Seicento, anche se in realtà la festa è il 20». Da allora, scrive Despine, «“egli ha condiviso con Sant’Antonio la gratitudine dei sardi, che accendono anch’essi grandi fuochi in suo onore. Inoltre, almeno a Cuglieri, la statua del martire viene legata a un albero di alloro, poi portata solennemente in processione per la città e deposta nella chiesa di Santa Croce, dove rimane per otto giorni. Durante questa ottava, l’albero benedetto a cui è legato il Santo acquista preziose virtù e tutti si fanno dovere di coglierne qualche foglia, rimedio sovrano per tutte le malattie che abbiano qualche analogia con la peste. Il capo della confraternita distribuisce ai suoi confratelli e ai notabili rami di alloro, le cui foglie sono leggermente dorate e decorate con batuffoli di cotone e piccoli fiocchi di nastro rosso”».

La benedizione invocata

Tante le analogie tra i culti dei due santi, dice l’antropologa dell’Università di Cagliari. «Sono due santi taumaturghi che liberano dalle pestilenze, dal male. Nel fuoco, rimedio che allontana le malattie, troviamo l’elemento di unione fra Sant’Antonio e San Sebastiano». Una testimonianza preziosissima, quella di Despine, anche perché tanto di quel rito è andato perso. Tatiana Cossu ha fatto le sue indagini. «A Cuglieri non si ha più memoria del fatto che la statua di San Sebastiano venisse portata per otto giorni a Santa Croce, e invece c’è traccia del rito dei rami di alloro e della brunitura delle foglie». Il rito del fuoco che guarisce e protegge.

