Le fiamme assediano il centro abitato 

Il fuoco è stato appiccato in quattro punti attorno a Gesico. Una strategia per mettere in ginocchio il paese dell’Alta Trexenta. Le fiamme hanno raggiunto l’abitato che guarda verso Mandas: evacuata per precauzione la piscina comunale, paura anche per alcune abitazioni, soprattutto per quella della famiglia Accalai. Tanta paura, ma fortunatamente pochi danni anche grazie al dispiegamento di uomini e mezzi intervenuti per avere ragione del rogo doloso.

Il rogo

L’incendio, divampato nel primo pomeriggio, ha interessato le zone Nuraghe Columbus, Pranu Serrantis sino a Sitziddis e di Paiobus. In pratica il centro abitato è stato accerchiato del fumo. Alimentato dal vento, il fuoco si è avvicinato pericolosamente alle case presenti nella periferia del paese. Per questo motivo è stato immediatamente disposto lo sgombero della piscina comunale: in tanti sono stati messi al sicuro, anche se poi le fiamme non sono arrivate sino all’impianto sportivo molto frequentato soprattutto dai giovani. A rischio anche alcune abitazioni. La situazione è tornata sotto controllo e in sicurezza soltanto dopo tre ore e grazie all’imponente lo sforzo di chi è sceso in campo per scongiurare il pezzo, per evitare che le fiamme si estendessero all’interno dell’abitato.

In campo

Sul posto è intervenuto il personale della Stazione del Corpo forestale di Senorbì e del nucleo di Cagliari, che ha coordinato le operazioni di spegnimento portate avanti anche grazie all’impiego di tre elicotteri arrivati dalle basi di Villasalto, San Cosimo e Fenosu. È stato richiesto anche il supporto di due elicotteri dell’aeronautica militare, oltre a quelle delle due squadre dell'Agenzia Forestas dei cantieri di Senorbì e Siurgus Donigala, due squadre di volontari delle associazioni Senorbì-centro urbano, Senorbì-Sant'Isidoro e Siurgus-Canavatzu e una squadra dei vigili del fuoco di Mandas.

Il retroscena

Alla fine in fumo tra boschi e pascolo un territorio di circa 200 ettari. Il passaggio del fuoco ha lasciato un paesaggio spettrale proprio in quelle zone interessate da progetti di parchi eolici e fotovoltaici verso le quali la popolazione e l’amministrazione hanno espresso parere negativo.

