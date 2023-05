Le fiaccole sfilano in silenzio «Basta con la violenza sugli operatori della salute» 

Cagliari. Striscioni listati a lutto portati dai camici bianchi che anche a Cagliari, come in tante altre città italiane, hanno voluto rendere omaggio a Barbara Capovani, la psichiatra uccisa da un suo ex paziente, lo scorso 21 aprile, a Pisa. Un delitto che ha turbato l’opinione pubblica, ma in modo particolarmente profondo chi ogni giorno lavora per curare le patologie mentali. Sono oltre 500 le fiaccole che, ieri dalle 20, hanno sfilato in un insolito silenzio per le vie cittadine: da piazza Garibaldi fino a piazza Yenne, dove il serpentone si è riunito in cerchio e con un timido applauso, quasi a non voler interrompere quel lungo silenzio, ha salutato la giovane dottoressa. In testa al corteo lo striscione della Asl di Cagliari “Gli operatori della salute mentale” e poi dietro i colleghi delle professioni sanitarie, amici e semplici cittadini tutti insieme per dire: “No alla violenza sui sanitari”.

Il ventennale

Un dolore che, in Sardegna si rinnova: a luglio, infatti, saranno vent’anni dalla notte in cui Roberta Zedda, dottoressa originaria di Sanluri, venne uccisa nell’ambulatorio della guardia medica di Solarussa, per mano di quello che credeva fosse un paziente. E, ieri, a ricordarla c’erano anche i suoi colleghi.

«Grazie»

«Servono poche parole – ha detto Graziella Boi, direttrice dipartimento salute mentale e dipendenze Asl di Cagliari - Questa fiaccolata nasce dal profondo dolore di una morte annunciata, vuole essere un messaggio di speranza e cambiamento: non vogliamo più assistere a morti annunciate. Quello che è successo alla nostra collega poteva capitare a ognuno di noi. A Barbara dobbiamo dire grazie per averci permesso di essere più solidali e la fiaccolata di oggi lo dimostra».