Le feste esclusive sono sotto inchiesta 

Sino a diecimila euro per il pacchetto completo, lontano da occhi indiscreti e con la garanzia della “privacy” assoluta. Feste per i vip con numeri da capogiro, si parla di “eventi” con centinaia di ospiti e tanti tanti soldi per gli organizzatori, che non hanno mai chiesto permessi (anche se questo aspetto è forse il meno grave visto che sulle feste c’è anche l’ombra dello sfruttamento della prostituzione e dello spaccio di droga). I party a pagamento nelle discoteche “abusive” intorno alla Costa Smeralda ora sono nel mirino, la Guardia di Finanza di Olbia ha acceso i riflettori sul fenomeno. La prima operazione messa a segno dai militari, coordinati dal capitano Carlo Lazzari, ha portato alla denuncia di un pr romano di 27 anni, considerato un promettente giovane organizzatore di eventi in “nero”, a carico del quale però ci sono soltanto contestazioni fiscali. Le Fiamme gialle stanno cercando di allargare il discorso, calendario alla mano hanno già redatto un elenco di serate nel mese di agosto con eventi organizzati nei locali abusivi. I finanzieri hanno anche in mano filmati e stanno procedendo alla identificazione di vip (a Porto Cervo il blitz delle Fiamme Gialle ha rovinato l’estate a tanti) e degli organizzatori delle feste, che pagavano con tanto di fattura, i dj e tutte le altre figure coinvolte. Le indagini puntano a identificare gli eredi di soggetti che due anni fa sono balzati agli onori delle cronache per altre vicende. Uno degli organizzatori delle feste in Costa Smeralda era Alberto Genovese, l’imprenditore lombardo condannato un anno fa con l’accusa di avere abusato di due ragazze. Poi c’è un pr turco di 41 anni, che una modella ha denunciato alla Procura di Milano per abusi e minacce.

