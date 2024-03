Le Ferrari promettono bene, Verstappen sornione 

Melbourne. In Australia la Ferrari annusa il profumo della vittoria o, almeno, sente che per la prima volta può seriamente mettere in difficoltà la Red Bull in gara: all’alba (ore 6) si sono corse le qualifiche che potrebbero aver cambiato tutto (repliche su SkySport alle 12 e alle 14) in vista del Gp che si correrà domattina alle 5 italiane. Nelle prime libere sul circuito di Melbourne le Rosse hanno mostrato una passo incoraggiante. La scuderia austriaco, invece, è apparsa in leggero affanno, o forse non ha spinto come ha sottolineato Charles Leclerc che ha chiuso al comando la seconda sessione con il tempo di 1'17”277 davanti a Max Verstappen. Carlos Sainz, al rientro dopo lo stop forzato per l'intervento urgente di appendicite, ha chiuso terzo. È, invece, soltanto ottavo Sergio Perez con la seconda Red Bull. La scuderia di Maranello aveva promesso miglioramenti per la trasferta australiana, e i primi riscontri cronometrici sembrano confermare il trend positivo per le monoposto italiane. «L'approccio aggressivo per mettere pressione ai rivali» chiesto alla vigilia dell'impegno ad Albert Park dal team principal Frederic Vasseur sta dando i frutti sperati. Sempre prudente Leclerc che non nasconde però le proprie ambizioni. «Siamo andati meglio rispetto alle ultime due gare, ma la Red Bull non ha spinto e secondo me sono ancora davanti», dice il monegasco. «Però il passo gara è buono».

L'Australia sembra far bene anche alle Aston Martin (Lance Stroll 4°, Fernando Alonso 5°) con George Russell (Mercedes) a ruota due davanti a Oscar Piastri (Mclaren). In difficoltà Lewis Hamilton, 18°.

