Le ferite ancora aperte di Cleopatra 

Diciannove morti, oltre quaranta feriti e 2.700 sfollati. Case sommerse, strade sventrate e ponti crollati. Campagne allagate, animali morti e aziende distrutte da una “piena millenaria” che ha messo sott'acqua tutta l'Isola, sommersa dalle esondazioni dei suoi fiumi. Rompono gli argini e straripano da nord a sud: il Flumendosa, il Cedrino, il Rio Mannu, il Rio Mogoro e i canali di Olbia che non hanno sopportato la quantità di pioggia che normalmente cade in sei mesi. Non solo la memoria del dolore, a undici anni dal passaggio del Ciclone Cleopatra, rimangono le opere incompiute a ricordare le conseguenze della fragilità dei territori mentre le alluvioni sono fenomeni sempre più frequenti.

La sicurezza

A Olbia, che ha pagato il prezzo più alto, la disostruzione dei canali e l'abbattimento e la ricostruzione dei ponti pericolosi sono solo un primo step. Il piano “Olbia e le sue acque” per mettere in piena sicurezza la città è ancora in fase di istruttoria tra le carte della commissione regionale di Valutazione di impatto ambientale. Non solo. Resta ancora aperta la voragine che ha tagliato i collegamenti tra Olbia e Tempio, sulla provinciale 38, in località Monte Pino, tra cantieri avviati e subito richiusi, cronoprogrammi non rispettati e un decennio di proteste: circa nove milioni a disposizione, qualche giorno fa, la Provincia ha passato le consegne delle sue competenze ad Anas per velocizzare i tempi d'intervento.

Da Bosa a Terralba, gli sforzi delle amministrazioni comunali non bastano a rassicurare le comunità: a Uras, che il 18 novembre 2013 iniziò la conta delle vittime dell'Isola con Vannina Figus, si puliscono costantemente caditoie e pozzetti ma quando la pioggia è incessante, le strade continuano a diventare fiumi. A Nuoro, l'infrastruttura simbolo di Cleopatra, la galleria di Mughina è chiusa da tempo, per la messa in sicurezza: per il suo ripristino sono stati stanziati dieci milioni, somma annunciata dall'assessore regionale ai Lavori pubblici, Pierluigi Saiu, in occasione della riapertura del ponte di Oloè, costato sei milioni di euro. Sul ponte crollato in Barbagia ha perso la vita l'agente di polizia, Luca Tanzi, precipitato con la macchina nel cedimento della strada. A Bitti, dove è stato inghiottito da un torrente l’allevatore Giovanni Farre, colpita per la seconda volta e in maniera più pesante nel 2020, sono stati aperti cantieri per 20 milioni di euro.

Il ricordo

Ieri a Olbia, davanti all'opera monumentale, nove monoliti in granito che guardano il mare, poggiata in occasione del decimo anniversario, una solenne celebrazione, officiata da don Gianni Sini, alla presenza delle autorità regionali, tra cui il vicepresidente della Regione, Giuseppe Meloni, del procuratore della Repubblica, Gregorio Capasso, dalla prefetta di Sassari, Grazia La Fauci, dal questore Filiberto Mastrapasqua, e dal sindaco di Olbia, Settimo Nizzi. Quei monoliti ricordano i nove morti in città: il piccolo Enrico e suo padre Francesco Mazzoccu, stretti fino alla fine quando un’ondata li ha trascinati via; Morgana Giagoni e sua mamma Patrizia Corona, di ritorno dall’asilo travolte dalla furia dell’acqua in zona Bandinu; Maria Massa e Anna Ragnedda, anziane morte nelle loro casa. Marito, moglie e consuocera trovati senza vita dentro un fuoristrada sotto il ponte crollato di Monte Pino: Bruno Fiore, Sebastiana Brundu e Maria Loriga.

«Non siamo qui oggi per ricordare le nostre responsabilità però ci sono persone che chiedono risposte alle conseguenze dell'alluvione, per esempio per la strada di Monte Pino: non sono qui per offrire soluzioni ma per chiedere un impegno a chi può darle», ha detto don Sini. «È vero che tutto quello che faremo non restituirà mai sollievo ai cari delle vittime – ha chiuso Nizzi – ma riuscire a vedere, in un futuro prossimo, la nostra città più sicura è l'unico nostro compito»

