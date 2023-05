Le favolose “Collezioni” di Lino Fois Geniale rigattiere che ci fa sognare 

Il titolo è semplicissimo ma eloquente: “Collezioni”. Ovvero le raccolte testarde di una quasi infinita serie di oggetti (inutili?) cui Lino Fois dà novella e diversissima vita. Si inaugura giovedì alle 18, al Temporary Storing di Cagliari in via XXIX Novembre 3/5 la personale di questo artista che ha esordito nel 2004 all’Exmà con “Falsa riga” e ha continuato nel tempo ad accostare, distorcere, vivificare foto, parole, slavate cartoline. Nato a Sant’Antioco nel 1959, laureato in Estetica al D.A.M.S di Bologna con una tesi sulle “Teorie e poetiche dell’off camera fotografica” e possessore di tre stanzoni ingombri di ogni reperto che molto bene descrive la curatrice Maria Elvira Ciusa nel testo di presentazione. «Non sapevi se pensare a un deposito di un rigattiere anonimo ma molto interessato all’accumulo, oppure ad una mente geniale che in quel luogo così stipato trovava la sua dimensione onirica». Il fatto è che i rimasugli e gli scarti per Lino Fois sono miniere di pensieri, punti di partenza per arrivi sorprendenti. Una minutissima grafia, un continuo rimescolio di senso, titoli – lunghi come racconti brevi - che sono parte integrante delle opere. Fornito di grande abilità manuale, l’artista setaccia bancarelle e scandaglia cantine. Poi seziona e rivoluziona e i suoi aggeggi prendono un inesplicabile assetto, assurdo quanto plausibile.

