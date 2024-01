Le favole dei nonni diventano un libro per tutti 

Il libro, parola delle autrici, «non ha nessuna pretesa letteraria», ma rappresenta la sintesi di un appassionato esercizio creativo svolto da una dozzina di socie dell’associazione di anziani “Anni d’argento” di Serramanna. È il senso del volume “Favole e Racconti”, 110 pagine zeppe di fiabe inedite, delicate ed evocative dei ricordi di bambine delle autrici, ispirate dal laboratorio di scrittura creativa organizzato nell’ambito dell’offerta formativa dell’Università della terza età, organizzata proprio dall’associazione Anni d’argento.

«”Favole e Racconti” è il libro di favole frutto del lavoro prezioso delle allieve del corso di scrittura creativa dell’Università della Terza Età di Serramanna: Giuliana Batzella, Fernanda Coccodi, Clara Desogus, Lilli Falzoi, Fiorella Granata e Debora Zucca, che oltre a scrivere dei racconti ha anche tenuto con grande competenza il corso», spiega Maria Grazia Cossu, docente di scuola secondaria superiore e presidente dell’associazione. Con le autrici ha lavorato anche Daniela Concas, predecessora di Cossu alla guida di “Anni d’argento”, che oltre a scrivere diverse fiabe ha realizzato (lei che è anche pittrice) le illustrazioni che arricchiscono il volume.

«Il libro non ha nessuna pretesa letteraria, pero é scritto con amore. Insieme alla curatrice del corso di scrittura creativa, Debora Zucca, abbiamo riscoperto le bambine che eravamo, in un percorso di tenerezza che ci ha portato alla riscoperta della favola, oggi trascurata e bistrattata»: in queste parole, pronunciate con commozione da Concas, c’è tutto il senso dell’antologia del corso di scrittura creativa dell’Università della Terza Età, che ha tolto il velo alle capacità narrative delle novelle romanziere. Come Giuliana Batzella, che ha scritto la lirica dal titolo “L’Autunno”, e la stessa Concas, autrice de “L’ultima foglia”. E come Debora Zucca, che ha scritto “Bovale e Moscato”, divertente mini racconto sulla vendemmia, in qualche modo evocativo dell’economia agricola, e viticola, della Serramanna di un tempo. Invece Clara Desogus, con “Lo scannetto”, ha immaginato il dialogo fantastico tra il sole e un piccolo scanno intristito dall’assenza «della mia padroncina che mi ha lasciato solo, perché è cresciuta e non ha più tempo per sentire le favole che la madre le raccontava». A chiudere il volume la lettera dei Nonni vigile, tutti soci di “Anni D’Argento”, ai bambini: destinatari del volume, affinché tornino a sedersi nell’ideale scannetto, a sentire le madri raccontare le favole che, dice Concas, «non hanno tempo».

Il ricavato della vendita sarà utilizzato per acquistare un defibrillatore da sistemare nella sede sociale degli Anni d’argento.

